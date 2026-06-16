100% льгота на коммуналку для ветеранов: важные нюансы

количество членов семьи, проживающих вместе с льготником;
действующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги;
государственные социальные нормативы потребления и площади жилья.
На какую площадь распространяется льгота
Льгота предоставляется не на всю площадь жилья, а только в пределах установленной нормы. Он составляет 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на домохозяйство.
К примеру, если человек с инвалидностью в результате войны проживает вместе с женой и малолетним ребенком в квартире площадью 80 квадратных метров, льгота будет рассчитана на 73,5 квадратного метра. За площадь сверх установленной нормы оплачивать услуги придется самостоятельно.
Кроме того сегодня льготы на жилищно-коммунальные услуги действуют в монетизированной форме. Это означает, что сумма платежей не уменьшается автоматически. Деньги перечисляются льготнику на банковский счет, а оплачивать коммунальные услуги нужно самостоятельно.