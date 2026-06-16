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100% льгота на коммуналку для ветеранов: важные нюансы

Личные финансы
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Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов могут существенно снизить расходы, однако даже право на 100% компенсацию не всегда означает полное освобождение от платежей.
Со ссылкой на Донецкий областной ТЦК и СП, рассказываем, какие нюансы важно знать.

Какие льготы предусмотрены для ветеранов и лиц с инвалидностью

Законодательство предусматривает разный размер льгот в зависимости от статуса получателя.
  • участники боевых действий имеют право на скидку в размере 75% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.
  • Лицам с инвалидностью в результате войны предоставляется 100% льгота.
Однако для последних она распространяется только на объемы услуг и площадь жилья, отвечающих установленным социальным нормативам.
При расчете учитываются:
  • количество членов семьи, проживающих вместе с льготником;
  • действующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги;
  • государственные социальные нормативы потребления и площади жилья.

На какую площадь распространяется льгота

Льгота предоставляется не на всю площадь жилья, а только в пределах установленной нормы. Он составляет 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на домохозяйство.
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К примеру, если человек с инвалидностью в результате войны проживает вместе с женой и малолетним ребенком в квартире площадью 80 квадратных метров, льгота будет рассчитана на 73,5 квадратного метра. За площадь сверх установленной нормы оплачивать услуги придется самостоятельно.
Кроме того сегодня льготы на жилищно-коммунальные услуги действуют в монетизированной форме. Это означает, что сумма платежей не уменьшается автоматически. Деньги перечисляются льготнику на банковский счет, а оплачивать коммунальные услуги нужно самостоятельно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услуги
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