100% льгота на коммуналку для ветеранов: важные нюансы Сегодня 08:31 — Личные финансы

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Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов могут существенно снизить расходы, однако даже право на 100% компенсацию не всегда означает полное освобождение от платежей.

Какие льготы предусмотрены для ветеранов и лиц с инвалидностью

Законодательство предусматривает разный размер льгот в зависимости от статуса получателя.

участники боевых действий имеют право на скидку в размере 75% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Лицам с инвалидностью в результате войны предоставляется 100% льгота.

Однако для последних она распространяется только на объемы услуг и площадь жилья, отвечающих установленным социальным нормативам.

При расчете учитываются:

количество членов семьи, проживающих вместе с льготником;

действующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги;

государственные социальные нормативы потребления и площади жилья.

На какую площадь распространяется льгота

Льгота предоставляется не на всю площадь жилья, а только в пределах установленной нормы. Он составляет 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на домохозяйство.

К примеру, если человек с инвалидностью в результате войны проживает вместе с женой и малолетним ребенком в квартире площадью 80 квадратных метров, льгота будет рассчитана на 73,5 квадратного метра. За площадь сверх установленной нормы оплачивать услуги придется самостоятельно.

Кроме того сегодня льготы на жилищно-коммунальные услуги действуют в монетизированной форме. Это означает, что сумма платежей не уменьшается автоматически. Деньги перечисляются льготнику на банковский счет, а оплачивать коммунальные услуги нужно самостоятельно.

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