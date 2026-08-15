Miltech в Украине стремительно растет: зарплаты в ОПК на 42% выше рыночных
Война и потребности армии сделали оборонное производство — miltech и defencetech — одной из самых востребованных сфер украинской экономики. Отрасль привлекает значительные средства и кадры, трудоустраивая как новичков, студентов и выпускников, так и опытных инженеров, программистов и топ-менеджеров.
Об этом пишет NV.
Раньше таким глобальным рыночным магнитом была IТ-сфера. В настоящее время miltech и defencetech повторяют эту историю, считает Денис Скрынников, HR-директор производителя дронов TAF Industries.
В оборонной отрасли растет конкуренция за кадры
Рабочих рук и профессионалов не хватает всем производителям. Топменеджер убежден, что заработные платы в промышленности продолжат расти на фоне конкуренции за кадры.
По данным платформы Work.ua, зарплаты в вакансиях в ОПК в среднем на 42% выше, чем в целом на рынке.
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Компаниям уже приходится прибегать к очень интенсивному найму, говорит Петр Леонтьев, директор UGV Robotics.
Классические подходы в HR говорят о том, что с первого дня на работе работнику нужно три месяца для адаптации, чтобы полностью войти в курс дела и так далее. И в miltech это максимум неделя. Фактически уже через месяц человек должен показывать результаты, и он их показывает. Нам просто приходится так поступать, ведь страна в состоянии войны", — продолжает он.
Оборонные технологии могут стать одной из ключевых отраслей
Отечественная военно-промышленная индустрия продолжит активно расти в ближайшие годы и будет оставаться одной из самых динамичных отраслей экономики, уверены в компании Vyriy Industries.
Более того, сфера оборонных технологий станет одной из ключевых отраслей украинской экономики, предполагают в компании.
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По их словам, эта отрасль уже сегодня стимулирует развитие инженерии, R&D, производства, образования и высокотехнологичных смежных направлений, создает высококвалифицированные рабочие места и формирует технологический потенциал страны.
Ранее Finance.ua писал, несмотря на высокую конкуренцию, IT-сфера остается одной из самых привлекательных для тех, кто планирует сменить профессию. Со ссылкой на robota.ua делимся пятью основными шагами, которые помогут новичкам подготовиться к старту карьеры в IT и избежать типичных ошибок.
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