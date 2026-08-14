Зарплатные ожидания украинцев достигли рекорда — CEO robota.ua Сегодня 16:00 — Личные финансы

Средняя зарплата, которую кандидаты указывают в своих ожиданиях, приближается к $700.

Зарплатные ожидания украинских соискателей работы примерно на 12−14% превышают средние предложения работодателей. В то же время средняя желаемая зарплата кандидатов приближается к $700, тогда как работодатели предлагают более $600.

Об этом CEO robota.ua Валерий Решетняк рассказал в интервью MC

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Насколько отличаются ожидания кандидатов от предложений

Решетняк отметил, что зарплатные ожидания украинских поисковиков сейчас самые высокие за всю историю Украины.

Средняя зарплата, которую кандидаты указывают в своих ожиданиях на robota.ua по стране, близится к $700 и составляет около $680−690. В то же время, средняя зарплата, которую предлагают работодатели, превышает $600.

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Таким образом, средний разрыв между ожиданиями кандидатов и предложениями работодателей составляет около 12−14%.

В отдельных профессиях разница может быть больше. К примеру, в рабочих специальностях кандидат может рассчитывать на зарплату 50 тыс. грн, тогда как работодатель готов предложить 40 тыс. грн.

Как определить свою стоимость на рынке труда

По словам Решетняка, самый простой способ оценить свою рыночную стоимость — пересмотреть схожие вакансии и сравнить зарплаты для специалистов соответствующего уровня в своей профессии и регионе.

В то же время зарплата является частью общей компенсации. Разные работодатели имеют разные подходы к вознаграждению. К примеру, международная компания может предлагать меньшую зарплату, но компенсировать это сильным брендом, понятными процессами, стандартами работы, корпоративными ценностями и дополнительными составляющими компенсационного пакета.

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Для работников важны условия работы, атмосфера в коллективе и отношения с руководителем. Кроме того, значение имеют сами проекты и задачи.

Если работа состоит преимущественно из рутинных задач, даже высокая зарплата не гарантирует продолжительную мотивацию. Со временем это может привести к профессиональному выгоранию.

В системных компаниях для пересмотра зарплат обычно предусмотрена регулярная оценка результатов работы. Работник может иметь намеченные на год цели, после чего вместе с руководителем оценивает результаты их выполнения. В зависимости от них компания может просмотреть зарплату.

Поэтому аргументом повышения должно быть не только то, что «рынок теперь платит больше», но и результаты работы, развитие квалификации и рост ценности работника для компании.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в июне 2026 года средняя зарплата штатных работников превысила 32,7 тыс. грн. В сравнении с маем она увеличилась почти на 5,9%. Традиционно самые высокие зарплаты получают жители столицы, а среди отраслей лидером по уровню оплаты труда остается IT-сфера.

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