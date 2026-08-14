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Зарплатные ожидания украинцев достигли рекорда — CEO robota.ua

Личные финансы
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Средняя зарплата, которую кандидаты указывают в своих ожиданиях, приближается к $700.
Средняя зарплата, которую кандидаты указывают в своих ожиданиях, приближается к $700.
Зарплатные ожидания украинских соискателей работы примерно на 12−14% превышают средние предложения работодателей. В то же время средняя желаемая зарплата кандидатов приближается к $700, тогда как работодатели предлагают более $600.
Об этом CEO robota.ua Валерий Решетняк рассказал в интервью MC.

Насколько отличаются ожидания кандидатов от предложений

Решетняк отметил, что зарплатные ожидания украинских поисковиков сейчас самые высокие за всю историю Украины.
Средняя зарплата, которую кандидаты указывают в своих ожиданиях на robota.ua по стране, близится к $700 и составляет около $680−690. В то же время, средняя зарплата, которую предлагают работодатели, превышает $600.
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Таким образом, средний разрыв между ожиданиями кандидатов и предложениями работодателей составляет около 12−14%.
В отдельных профессиях разница может быть больше. К примеру, в рабочих специальностях кандидат может рассчитывать на зарплату 50 тыс. грн, тогда как работодатель готов предложить 40 тыс. грн.
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Как определить свою стоимость на рынке труда

По словам Решетняка, самый простой способ оценить свою рыночную стоимость — пересмотреть схожие вакансии и сравнить зарплаты для специалистов соответствующего уровня в своей профессии и регионе.
В то же время зарплата является частью общей компенсации. Разные работодатели имеют разные подходы к вознаграждению. К примеру, международная компания может предлагать меньшую зарплату, но компенсировать это сильным брендом, понятными процессами, стандартами работы, корпоративными ценностями и дополнительными составляющими компенсационного пакета.
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Для работников важны условия работы, атмосфера в коллективе и отношения с руководителем. Кроме того, значение имеют сами проекты и задачи.
Если работа состоит преимущественно из рутинных задач, даже высокая зарплата не гарантирует продолжительную мотивацию. Со временем это может привести к профессиональному выгоранию.
В системных компаниях для пересмотра зарплат обычно предусмотрена регулярная оценка результатов работы. Работник может иметь намеченные на год цели, после чего вместе с руководителем оценивает результаты их выполнения. В зависимости от них компания может просмотреть зарплату.
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Поэтому аргументом повышения должно быть не только то, что «рынок теперь платит больше», но и результаты работы, развитие квалификации и рост ценности работника для компании.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в июне 2026 года средняя зарплата штатных работников превысила 32,7 тыс. грн. В сравнении с маем она увеличилась почти на 5,9%. Традиционно самые высокие зарплаты получают жители столицы, а среди отраслей лидером по уровню оплаты труда остается IT-сфера.
По материалам:
mc.today
Зарплата
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