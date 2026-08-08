Могут ли уменьшить зарплату из-за плохих результатов работы Сегодня 16:06 — Личные финансы

Женщина работает за компьютером, Фото: magnific

Работодатель не может уменьшать зарплату работнику только из-за неудовлетворительных результатов работы. В то же время, закон позволяет не начислять премии или бонусы, если их выплата зависит от достигнутых показателей.

Об этом сообщила Елена Воронкова, адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича», пишет budni.robota.ua.

Работодатель не может произвольно урезать зарплату

Эксперт объясняет, что уменьшение заработной платы возможно только в случаях, предусмотренных законодательством.

Сами по себе неудовлетворительные результаты работы не дают работодателю права снизить оклад работника.

В то же время размер выплат может зависеть от результатов труда только тогда, когда работник работает по сдельной системе оплаты, где доход напрямую связан с выработкой.

Какие выплаты могут не начислить

Если на предприятии предусмотрены премии, бонусы или другие стимулирующие выплаты, то работодатель может не выплачивать их в случае невыполнения установленных показателей.

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Оклад и другие гарантированные составляющие зарплаты, закрепленные в трудовом или коллективном договоре, не могут быть изменены в одностороннем порядке.

Нужно ли получать письменное согласие работника на изменение размера зарплаты

Да. Изменение размера оплаты труда считается изменением существенных условий труда и возможно только с согласия работника.

В обычное время работодатель должен уведомить работника о таких изменениях не менее чем за два месяца.

Во время военного положения работника должны уведомить не позднее момента введения таких условий.

Если работодатель просто сообщил об уменьшении зарплаты без надлежащего оформления или обоснования, работник может в письменном виде заявить о несогласии, обратиться с жалобой в Гоструд, а при необходимости — обжаловать действия работодателя в суде.

За незаконное уменьшение заработной платы работодатель может нести:

административную ответственность — согласно статье 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция предусматривает штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 1 700 грн).

— согласно статье 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция предусматривает штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 1 700 грн). материальная ответственность — согласно статье 117 Кодекса законов о труде Украины, в частности в виде выплаты среднего заработка и компенсации за задержку окончательного расчета при увольнении;

— согласно статье 117 Кодекса законов о труде Украины, в частности в виде выплаты среднего заработка и компенсации за задержку окончательного расчета при увольнении; уголовная ответственность — в исключительных случаях, предусмотренных статьей 175 Уголовного кодекса Украины. В зависимости от обстоятельств дела она может предусматривать штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы.

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