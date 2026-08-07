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Сколько работодателей создают условия для работников

Личные финансы
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Сколько работодателей создают условия для работников
Сколько работодателей создают условия для работников
Тема безбарьерности и инклюзивности, ранее воспринимавшаяся преимущественно как элемент социальной ответственности, сегодня превращается в практическую экономическую необходимость.
Миграция, переток кадров в Сил обороны и, наконец, хронический дефицит работников стали определяющими для поведения работодателей на рынке труда на пятый год полномасштабного вторжения россии.
Аналитики компании GRC.UA в рамках проекта «Барометр рынка труда» выяснили, что за последние три года динамика привлечения бизнеса к этим процессам оказалась неоднородной.
По данным опросов по работе компаний по темам инклюзивности и безбарьерности за 2023−2025 годы, системные изменения происходят волнами, воспроизводя реальные возможности и ресурсы работодателей.
Наиболее стабильным направлением остается трудоустройство людей с инвалидностью. Если в 2023 году о такой практике заявляли 36% компаний, то в 2024 году этот показатель вырос до 50%, а в 2025-м зафиксировался на уровне 48%. Это свидетельствует о постепенном формировании инфраструктуры и готовности работодателей к физической и технологической адаптации рабочих мест.
В то же время, в работе с другими уязвимыми категориями наблюдается определенное снижение показателей после пиковых значений 2024 года.
Реинтеграцией военных в профессиональную жизнь в 2023 году занималось 24% компаний, в 2024 году — 43%, однако в 2025 году эта цифра снизилась до 30%.
Похожая динамика отслеживается и в программах трудоустройства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): от 35% в 2023 году и 47% в 2024 году до 33% в 2025 году. Поддержку работникам с деоккупированных территорий в 2025 году оказывали 14% работодателей (против 23% в 2023 и 32% в 2024).
Сколько работодателей создают условия для работников
Предполагаем, частично колебание произошло из-за реального истощенного ресурса бизнеса. Многие компании сталкиваются с нехваткой экспертизы, методического сопровождения и бюджетов для создания долгосрочных программ ветеранской адаптации или психологической поддержки.
Впрочем, доля компаний, вообще не работающих с темами инклюзивности и безбарьерности, после снижения до 27% в 2024 году снова выросла до 35% в 2025 году (в 2023 году этот показатель составил 37%). Это указывает на наличие существенного пласта работодателей, которые до сих пор находятся вне процессов безбарьерности из-за отсутствия понятных инструментов внедрения.
По материалам:
Finance.ua
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