Киевлянам выплатят до 1000 грн ко Дню Независимости: кто получит помощь Вчера 20:03 — Личные финансы

Если киевлянин одновременно относится к нескольким категориям, ему начислят одну выплату в самом большом размере.

По случаю 35-летия Независимости Украины Киев предоставит одноразовую адресную материальную помощь почти 255 тысячам киевлян. Общая сумма выплат составит 146 млн грн.

Об этом сообщает Департамент социальной и ветеранской политики КГГА.

Помощь получат социально незащищенные киевляне и внутренне перемещенные лица, состоящие на учете и фактически проживающие в столице. Выплаты будут осуществляться в соответствии с распоряжением Киевского городского головы в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам».

Кто получит 1000 грн

Единовременную помощь в размере 1 000 грн получат:

лица с инвалидностью I группы;

дети с инвалидностью;

лица, которые ухаживают за больными детьми;

дети-сироты;

Праведники Бабьего Яра;

реабилитированные репрессированные лица и семьи;

участники боевых действий на территории Афганистана;

родители и родственники погибших срочников.

Кому выплатят 700 грн

Единовременную помощь в размере 700 грн получат:

другие категории лиц с инвалидностью;

дети умерших кормильцев;

члены семей погибших в ходе боевых действий на территории Афганистана.

Кто получит 500 грн

Выплата в размере 500 грн предусмотрена для:

лиц, не имеющих права на пенсию;

лиц, осуществляющих уход за лицами с психическими расстройствами;

лиц, предоставляющих социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе;

пенсионеров, не приобретших права на пенсию.

В Департаменте отмечают, что находящиеся на полном государственном содержании лица не являются получателями помощи.

Если киевлянин одновременно относится к нескольким категориям, ему начислят одну выплату в самом большом размере.

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