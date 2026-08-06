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Киевлянам выплатят до 1000 грн ко Дню Независимости: кто получит помощь

Личные финансы
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Если киевлянин одновременно относится к нескольким категориям, ему начислят одну выплату в самом большом размере.
Если киевлянин одновременно относится к нескольким категориям, ему начислят одну выплату в самом большом размере.
По случаю 35-летия Независимости Украины Киев предоставит одноразовую адресную материальную помощь почти 255 тысячам киевлян. Общая сумма выплат составит 146 млн грн.
Об этом сообщает Департамент социальной и ветеранской политики КГГА.
Помощь получат социально незащищенные киевляне и внутренне перемещенные лица, состоящие на учете и фактически проживающие в столице. Выплаты будут осуществляться в соответствии с распоряжением Киевского городского головы в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам».
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Кто получит 1000 грн

Единовременную помощь в размере 1 000 грн получат:
  • лица с инвалидностью I группы;
  • дети с инвалидностью;
  • лица, которые ухаживают за больными детьми;
  • дети-сироты;
  • Праведники Бабьего Яра;
  • реабилитированные репрессированные лица и семьи;
  • участники боевых действий на территории Афганистана;
  • родители и родственники погибших срочников.

Кому выплатят 700 грн

Единовременную помощь в размере 700 грн получат:
  • другие категории лиц с инвалидностью;
  • дети умерших кормильцев;
  • члены семей погибших в ходе боевых действий на территории Афганистана.

Кто получит 500 грн

Выплата в размере 500 грн предусмотрена для:
  • лиц, не имеющих права на пенсию;
  • лиц, осуществляющих уход за лицами с психическими расстройствами;
  • лиц, предоставляющих социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе;
  • пенсионеров, не приобретших права на пенсию.
В Департаменте отмечают, что находящиеся на полном государственном содержании лица не являются получателями помощи.
Если киевлянин одновременно относится к нескольким категориям, ему начислят одну выплату в самом большом размере.
Война заставила многих украинцев вынужденно мигрировать и начинать жизнь с нуля. Чтобы помочь ВПЛ адаптироваться, государство и международные организации ввели программы поддержки и выплат. Однако значительная часть украинцев до сих пор не знает о возможностях или не пользуется ими из-за нехватки информации или непонимания процедур. В рамках спецпроекта «Финансовая опора» портал Finance.ua создал материал «Программы для ВПЛ в Украине: суммы, возможности, необходимые документы». Перейдите по ссылке и узнайте больше.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КиевВыплатыСоциальная помощь
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