Киевлянам выплатят до 1000 грн ко Дню Независимости: кто получит помощь

По случаю 35-летия Независимости Украины Киев предоставит одноразовую адресную материальную помощь почти 255 тысячам киевлян. Общая сумма выплат составит 146 млн грн.
Об этом сообщает Департамент социальной и ветеранской политики КГГА.
Помощь получат социально незащищенные киевляне и внутренне перемещенные лица, состоящие на учете и фактически проживающие в столице. Выплаты будут осуществляться в соответствии с распоряжением Киевского городского головы в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам».
Единовременную помощь в размере 1 000 грн получат:
лица с инвалидностью I группы;
дети с инвалидностью;
лица, которые ухаживают за больными детьми;
дети-сироты;
Праведники Бабьего Яра;
реабилитированные репрессированные лица и семьи;
участники боевых действий на территории Афганистана;
родители и родственники погибших срочников.
Кому выплатят 700 грн
Единовременную помощь в размере 700 грн получат:
другие категории лиц с инвалидностью;
дети умерших кормильцев;
члены семей погибших в ходе боевых действий на территории Афганистана.
Кто получит 500 грн
Выплата в размере 500 грн предусмотрена для:
лиц, не имеющих права на пенсию;
лиц, осуществляющих уход за лицами с психическими расстройствами;
лиц, предоставляющих социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе;
пенсионеров, не приобретших права на пенсию.
В Департаменте отмечают, что находящиеся на полном государственном содержании лица не являются получателями помощи.
Если киевлянин одновременно относится к нескольким категориям, ему начислят одну выплату в самом большом размере.
Война заставила многих украинцев вынужденно мигрировать и начинать жизнь с нуля. Чтобы помочь ВПЛ адаптироваться, государство и международные организации ввели программы поддержки и выплат. Однако значительная часть украинцев до сих пор не знает о возможностях или не пользуется ими из-за нехватки информации или непонимания процедур. В рамках спецпроекта «Финансовая опора» портал Finance.ua создал материал «Программы для ВПЛ в Украине: суммы, возможности, необходимые документы». Перейдите по ссылке и узнайте больше.