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Какое базовое обеспечение в Испании (размеры и условия)

Личные финансы
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Какое базовое обеспечение в Испании (размеры и условия)
Какое базовое обеспечение в Испании (размеры и условия)
В большинстве европейских стран действуют программы базового социального обеспечения (Minimum Income Schemes). Их цель — гарантировать минимальный уровень дохода людям, которые не могут самостоятельно обеспечить себя из-за безработицы, низких доходов, инвалидности или других жизненных обстоятельств.
Как работают эти механизмы поддержки 2026 года, кто может претендовать на выплаты и какие суммы получают в странах, где сегодня проживает больше украинцев.
В этом материале Finance.ua рассказывает, как это работает в Испании.
По обновленным данным Евростата, количество украинских беженцев в Испании достигло более 267 тыс. человек.
В Испании основной программой базового социального обеспечения является Ingreso Minimo Vital (IMV) — государственная финансовая помощь в Испании, направленная на поддержку лиц и семей с низким уровнем дохода, чтобы обеспечить минимальные условия для достойной жизни.

Размер

Размер помощи варьируется в зависимости от состава семьи и финансового положения, сумма может достигать 1613,92 евро в месяц для семей из пяти или более человек.
В отличие от фиксированной социальной выплаты, IMV работает по принципу доплаты к гарантированному доходу (renta garantida).
Государство выплачивает разницу между гарантированным уровнем дохода и фактическим доходом домохозяйства. К примеру, если гарантированный доход для одинокого человека составляет 733,60 евро, а его собственный доход — 500 евро, государство доплатит 233,60 евро.
В 2026 году гарантированные суммы составляют:
  • 733,60 евро в месяц — для одного человека;
  • 953,68 евро — для одного взрослого с одним ребенком;
  • 1 173,76 евро — для одного взрослого с двумя детьми;
  • максимальная сумма для крупных домохозяйств может достигать 1613,92 евро в месяц без учета дополнительных надбавок.
Отдельно выплачивается пособие на детей (Complemento de Ayuda para la Infancia), которое в 2026 году составляет:
  • 115 евро в месяц — на ребенка до 3 лет;
  • 80,50 евро  — на ребенка от 3 до 6 лет;
  • 57,50 евро — на ребенка от 6 до 18 лет.
Размер помощи в Испании варьируется в зависимости от состава семьи и финансового положения.
Для получения Ingreso Minimo Vital заявитель должен:
  • легально и непрерывно проживать в Испании не менее одного года (за отдельными исключениями);
  • быть в возрасте от 23 до 65 лет или быть совершеннолетним с детьми на иждивении;
  • иметь доход и имущество, не превышающие установленные законом границы;
  • подтвердить нахождение в состоянии экономической уязвимости.
Иностранцы также могут претендовать на IMV, однако только при законном проживании в Испании и выполнении всех критериев программы. Граждане Украины, которые находятся под временной защитой, могут обратиться за этой помощью, если отвечают требованиям срока проживания, доходов и имущественного положения. В то же время многие украинцы получают поддержку по отдельным программам, введенным для лиц с временной защитой.

Пошаговая инструкция по подаче заявки на IMV

1. Проверьте соответствие требованиям:
  • убедитесь, что у вас есть действительное разрешение на проживание и работу в Испании как беженец из Украины;
  • оцените свое финансовое состояние, чтобы определить, отвечаете ли вы критериям для получения IMV.
2. Подготовьте необходимые документы:
  • удостоверение личности: паспорт или другой документ, подтверждающий ваше лицо;
  • вид на жительство: документ, подтверждающий ваш статус временной защиты в Испании;
  • справка о регистрации места жительства (Empadronamiento);
  • финансовые документы: справки о доходах, банковских выписках и другие документы, подтверждающие ваше финансовое состояние.
3. Подайте заявку:
  • онлайн: через официальный портал социального обеспечения Испании;
  • лично: в ближайшем офисе социального обеспечения (Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS).
4. Ожидайте решения. После подачи заявки компетентные органы рассмотрят ее и уведомят вас о решении. Срок разбирательства: до 3 месяцев. После одобрения обязательно сообщать о любых изменениях в доходах или семейном составе.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Испания
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