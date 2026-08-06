Укрпочта объяснила требования по ИНН и номеру карты в платежных документах Сегодня 11:00 — Личные финансы

При оформлении всех наложенных платежей за посылки потребуется указывать налоговый номер независимо от суммы

Укрпочта прокомментировала разъяснение Национального банка о сборе персональных данных при оформлении платежных документов.

Ввел ли НБУ новые требования по персональным данным

В Укрпочте отметили, что не заявляли о появлении новых общих правил с 1 августа. Компания лишь сообщила дату, с которой должна была ввести изменения в соответствии с предписанием НБУ, вынесенным по результатам плановой проверки.

В предварительной коммуникации компания отмечала, что в соответствии с планом, разработанным по требованию НБУ, изменения по указанию РНУКНП применяются с 1 августа.

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По информации Укрпочты, в ходе проверки регулятор признал отсутствие РНУКНП (ИНН) в документах по коммунальным платежам, в частности в пользу Нафтогаза, Харьковэнергосбыта, Черновицкой областной энергоснабжающей компании и других предприятий, нарушением статьи 40 Закона Украины «О платежных услугах». Компания отмечает, что ее возражения были отклонены, в связи с чем она была обязана привести свои процессы в соответствие с требованиями НБУ.

Установлены ли для Укрпочты отдельные требования

Компания отрицает, что заявляла об установлении специальных требований только для себя.

В Укрпочте напомнили, что ранее отмечалось: требования НБУ распространяются на банки, почтовых операторов и других поставщиков платежных услуг.

Поэтому изменения с 1 августа были не собственной инициативой Укрпочты, а выполнением мер по результатам проверки НБУ.

Требует ли НБУ печатать бумажные квитанции

В Укрпочте заявили, что не утверждали, что НБУ обязывает выдавать исключительно бумажные квитанции.

Компания пояснила, что значительная часть ее клиентов — лица старшего возраста, жители сельской местности и прифронтовых территорий, не всегда имеющие доступ к смартфонам или электронным сервисам. Для них бумажная квитанция зачастую остается основным подтверждением совершенного платежа.

По данным Укрпочты, через ее сеть проходят более 18% всех коммунальных платежей в Украине. Именно поэтому компания выступает за минимизацию объема персональных данных в бумажных документах.

Какие персональные данные нужны при оплате коммунальных услуг

В компании отметили, что НБУ правильно разграничивает платежную инструкцию и документ, подтверждающий выполнение платежной операции.

Укрпочта поддерживает позицию, что в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг не следует указывать РНУКПП (ИНН) плательщика.

По словам компании, именно такую ​​позицию она изложила в своих объяснениях, поданных НБУ в ходе плановой проверки, однако регулятор эти аргументы не поддержал.

Нужно ли печатать полный номер платежной карты

Укрпочта сообщила, что ее позиция основывается на требованиях нормативно-правовых актов НБУ, регулирующих разные виды платежных операций. Компания ссылается, в частности, на пункт 124 постановления НБУ № 103, согласно которому квитанции по операциям по внесению наличных денег должны содержать номер счета, уникальный (полный) номер платежного инструмента или номер электронного кошелька получателя.

Также Укрпочта приводит положения пункта 160 постановления НБУ № 164, согласно которому квитанция должна содержать уникальный номер платежного инструмента держателя. При этом при оплате товаров или услуг этот номер может указываться в формате, разрешенном правилами безопасности эмитента или платежной системы.

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По мнению компании, эти нормы означают, что если правила платежной системы разрешают использование полного номера платежного инструмента, то именно он должен указываться в сопровождающей перевод информации. В то же время, платежные системы руководствуются требованиями стандарта PCI DSS.

Укрпочта также ссылается на официальные разъяснения НБУ, в которых отмечено, что стандарт PCI DSS не заменяет требования национального законодательства, а полные номера платежных карт позволяют проверить правильность реквизитов платежной инструкции. Кроме того, в разъяснениях регулятора указано, что передача полного номера платежной карты соответствует требованиям Регламента (ЕС) 2015/847.

В компании отметили, что если позиция НБУ по этому вопросу изменилась, Укрпочта готова оперативно привести свои процессы в соответствие с актуальными разъяснениями регулятора при условии их согласованности с действующими нормативно-правовыми актами.

Что меняется для клиентов

В Укрпочте сообщили, что если после предоставленных объяснений НБУ подтвердит отсутствие требования указывать РНУКПП (ИНН) при обычной оплате жилищно-коммунальных услуг, а также позволит отображать номер банковской карты в маскированном виде, компания оперативно адаптирует свои технические процессы в соответствии с официальной позицией регулятора.

В компании подчеркнули, что такое упрощение будет касаться только оплаты жилищно-коммунальных услуг. Для наложенных платежей, переводов, пополнения банковских карт , мобильных счетов и других платежных операций продолжат действовать требования законодательства об идентификации плательщика и обязательных реквизитов платежных документов.

при оформлении всех наложенных платежей за посылки потребуется указывать налоговый номер независимо от суммы. Вместе с тем при осуществлении операций на сумму до 5 тысяч гривен «Укрпочта» будет фиксировать его со слов клиента без документального подтверждения. В случае если сумма операции превышает 5 тысяч гривен, клиент обязан предоставить документ, подтверждающий РНУКПП (ИНН). Как уточнил генеральный директор компании Игорь Смелянский,

По словам Смелянского, такие требования касаются всех почтовых операторов, а не только «Укрпочты». В то же время, он предположил, что во время проверок Национальный банк может потребовать от операторов дополнительно убеждаться в достоверности номера, который клиент назвал без документального подтверждения.

«Укрпочта» также напомнила о направлении обращений в адрес НБУ, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека с предложением оптимизировать данный процесс путем ограничения объема персональных данных, отражаемых на бумажных документах, до минимально необходимого.

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Компания заявила о готовности к дальнейшему диалогу с регулятором и органами государственной власти по наработке механизма, который обеспечит защиту персональных данных граждан.

Кроме того, Укрпочта выразила надежду, что НБУ пересмотрит результаты плановой проверки в части требования указывать РНУКПП (ИНН) плательщика или получателя в платежных инструкциях и квитанциях, в частности, при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 августа на бумажных квитанциях Укрпочты при оплате коммунальных услуг, получении отправлений с наложенным платежом и проведении других платежных операций будут печатать дополнительные персональные данные — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП).

Со своей стороны Национальный банк заявил , что не требует указания налогового номера и полного номера платежной карты на квитанциях при оплате жилищно-коммунальных услуг.

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