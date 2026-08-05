Минсоцполитики готовит новую пенсионную систему: что изменится Сегодня 15:00 — Личные финансы

Запуск новой системы потребует значительных расходов из государственного бюджета

Министерство социальной политики планирует уже в сентябре подать в Верховную Раду законопроект о новой пенсионной реформе. Она предполагает переход к трехуровневой пенсионной системе, добровольную накопительную модель вместо обязательной, а также изменение принципов начисления специальных пенсий для отдельных категорий работников.

Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на ответ Минсоцполитики.

По информации министерства, закон может вступить в силу с 1 января 2027, а накопительная система фактически заработает с 2028 года.

По оценке Минсоцполитики, запуск новой системы потребует значительных расходов из государственного бюджета:

2027 год — 169 млрд грн;

2028 год — 140 млрд грн;

2029 год — 157 млрд грн.

Первые девять месяцев после принятия закона планируется использовать для создания институтов, необходимых для запуска накопительной системы.

В Минфине пока не комментируют реформу, поскольку окончательный текст законопроекта еще не поступил в министерство.

Что предлагает пенсионная реформа

Минсоцполитики предлагает построить пенсионную систему с трех уровней:

солидарного;

профессионального;

накопительного.

На первом этапе изменится именно солидарная система. Пенсия будет состоять из двух частей:

базовой государственной выплаты;

страховой части, размер которой будет зависеть от уплаченного ЕСВ.

По словам председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, ознакомившегося с концепцией, стартовый размер базовой выплаты может составить 3000 грн, а минимальная пенсия — 6000 грн.

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Если сумма страховой и базовой частей будет меньше, разницу будет компенсировать государство.

В то же время базовую выплату будут постепенно уменьшать для людей с более высокой страховой пенсией. Если общая пенсия будет превышать 10000 грн, базовая доплата может не начисляться вообще.

Накопительная система будет добровольной

Одним из главных отличий новой концепции от предыдущих является отказ от обязательных пенсионных накоплений.

Работников будут автоматически включать в накопительную систему, однако они будут иметь право отказаться от участия — модель auto-enrollment. Именно вклады в эту систему планируют начать с 1 января 2028 года.

Что будет со специальными пенсиями

Реформа также подразумевает изменение системы специальных пенсий для прокуроров, судей, силовиков и других категорий работников.

Вместо нынешней модели планируется ввести профессиональное пенсионное страхование. Для каждого работника будут открываться отдельные пенсионные счета, на которые работодатель будет платить дополнительные взносы свыше ЕСВ.

Эти средства будут инвестироваться, а в будущем аналогичный механизм может позволить использовать и частным работодателям как часть социального пакета.

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