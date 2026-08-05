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Всемирный банк обновил рейтинг стран мира по доходам (инфографика)

Личные финансы
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Мировое богатство
Мировое богатство
Всемирный банк опубликовал ежегодное обновление своего рейтинга стран по уровню национального дохода. Экономики 218 государств и территорий разделили на четыре лиги — от самых бедных до богатых.
Об этом пишет Visual Capitalist.
В этом году наблюдается положительная тенденция: сразу шесть стран смогли улучшить свои позиции и перейти в высшую категорию, в то время как ни одно государство не опустилось вниз.
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Как страны мира делятся по группам доходов

Всемирный банк ежегодно в июле просматривает свои критерии, чтобы учесть инфляцию и изменения в экономике. Классификация базируется на показателе валового национального дохода (ВНД) на душу населения.
В общем классификация такова:
  • высокий доход (High Income): более $14 375 на человека. Таких стран в мире больше всего — 87;
  • доход выше среднего (Upper-Middle Income): от $4636 до $14375. К этой группе относятся 59 экономик;
  • доход ниже среднего (Lower-Middle Income): от $1176 до $4635. Здесь оказались 47 стран;
  • низкий доход (Low Income): $1 175 или менее. Это самая бедная категория, в которой остается 25 стран (каждая девятая в мире).
Всемирный банк обновил рейтинг стран мира по доходам (инфографика)

Что с Украиной и Европой

Если посмотреть на инфографику, можно четко увидеть глобальный экономический контраст. Большинство стран Европы относятся к группе с высоким уровнем дохода. Это подтверждает статус региона как одного из самых успешных в мире.
Украина по классификации Всемирного банка относится к группе стран с доходом выше среднего (Upper-Middle Income). В этой же категории находятся такие государства как Бразилия, Китай, Южная Африка и Алжир.

Кто разбогател, а где ситуация самая сложная

В этом году шесть стран отмечают экономическое повышение. Иордания, Микронезия, Филиппины, Шри-Ланка и Вьетнам перешли из группы «ниже среднего» к группе «выше среднего». А африканская страна Того смогла вырваться из категории самых бедных. Всемирный банк объясняет это возобновлением после пандемии и стабильным экономическим ростом.
Самая сложная ситуация остается в Африке (на карте это красный цвет). Большинство стран с низким уровнем дохода сосредоточены в Западной, Центральной и Восточной Африке, а также в Йемене. Главные причины такой бедности — вооруженные конфликты, слабые государственные институты и проблемы с инфраструктурой.
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Эксперты отмечают, что эти рейтинги только общий ориентир. Принадлежность к одной группе не означает одинаковый уровень жизни. Эта классификация не учитывает неравенство внутри страны, реальные цены в супермаркетах или насколько справедливо распределяются богатства среди обычных граждан. Поэтому две страны в «зеленой» зоне могут иметь совершенно разную реальность для своих жителей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Доходы
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