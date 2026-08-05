Еще одна страна прекращает предоставлять временную защиту мужчинам призывного возраста Сегодня 12:35 — Личные финансы

Еще одна страна прекращает предоставлять временную защиту мужчинам призывного возраста

С 5 августа украинские мужчины, прибывшие в Чехию и не исполнившие военную обязанность в Украине, больше не будут иметь права на получение временной защиты.

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«Страны ЕС, включая Чехию, больше не будут предоставлять временную защиту тем, кто достиг призывного возраста и не исполнил свой долг военной службы. Наше правительство изначально настаивало на этом ограничении временной защиты, и я ценю то, что нам удалось достичь согласия по этому поводу. Новые правила, среди прочего, разгрузят наши системы здравоохранения и социального обеспечения», — заявил накануне глава МВД Чехии Любомир Метнар.

По данным чешского МВД, это решение ограничит «количество вновь прибывших на десятки процентов».

В 2025 году из Украины в Чешскую Республику приехало больше мужчин, чем женщин. Такой статистический показатель появился впервые с 2022 года, и эта тенденция продолжалась. Количество украинских мужчин трудоспособного возраста в Чехии за год выросло более чем на 20 тысяч — до 132 тысяч.

Решение Совета ЕС по временной защите граждан Украины опубликованное во вторник, 4 августа, в Официальном журнале ЕС, оно вступает в силу 5 августа. Согласно документу, право на временную защиту не будет предоставляться лицам, которые не смогут подтвердить исполнение воинского долга в Украине.

15 июля страны ЕС договорились продлить срок действия статуса временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время в ЕС решили предоставлять временную защиту только тем, кто исполнил свои военные обязанности в Украине — это ограничение будет применяться только к новым заявителям на получение временной защиты и не будет распространяться на тех, кто уже пользуется защитой.

По данным ЕС, с марта 2022 года более 4 миллионов перемещенных лиц из Украины пользуются защитой в ЕС.

Радіо Свобода По материалам:

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