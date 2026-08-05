Увольнение по соглашению сторон или по собственному желанию — что лучше Сегодня 08:35 — Личные финансы

Работница увольняется

Работодатели нередко предлагают работникам увольняться по соглашению сторон, аргументируя это тем, что такой вариант более простой и быстрый. Однако специалисты отмечают: эти два основания для прекращения трудовых отношений имеют разные правовые последствия. Поэтому перед тем, как писать заявление, следует знать, в чем разница и какие права имеет работник в каждом случае.

Увольнение по соглашению сторон: какие особенности

Увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 36 Кодекса законов о труде) возможно только тогда, когда работник и работодатель совместно договорились о прекращении трудовых отношений.

Такой вариант имеет несколько преимуществ:

стороны могут самостоятельно определить дату увольнения;

не нужно соблюдать двухнедельный срок предупреждения;

процедура удобна, если решение устраивает обе стороны.

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В то же время, существует важный нюанс. Верховный Суд неоднократно отмечал, что по достижении договоренности и согласования дать увольнение работник не может самостоятельно отозвать свое согласие. Отменить такую ​​договоренность можно только по взаимному согласию работника и работодателя.

Именно поэтому суды часто отказывают в возобновлении на работе работникам, которые после подписания договоренности об увольнении решили изменить свое решение.

Какие гарантии дает увольнение по собственному желанию

Если работник увольняется по собственному желанию (ст. 38 КЗоТ), он должен в письменном виде предупредить работодателя не позднее чем за две недели.

Однако закон предусматривает для работника дополнительные гарантии. Если до дня увольнения человек передумал и продолжил работу, работодатель, как правило, не имеет права его уволить по ранее поданному заявлению. Исключением является случай, когда на это место уже пригласили работника, которому в соответствии с законом нельзя отказать в заключении трудового договора.

Кроме того, в ряде ситуаций работник может потребовать увольнения без двухнедельной отработки. В частности, это возможно в случае переезда, поступления в учебное заведение, необходимости ухода за ребенком или больным членом семьи, ухода на пенсию или нарушения работодателем трудового законодательства или условий трудового договора.

Что советуют специалисты

Судебная практика подтверждает: увольнение по соглашению сторон является результатом взаимной договоренности, которую после заключения нельзя отменить в одностороннем порядке.

Поэтому универсально лучшего способа увольнения не существует.

Если нужно быстро прекратить трудовые отношения в определенную дату, целесообразным может быть увольнение по соглашению сторон.

Если работник хочет сохранить возможность изменить свое решение или воспользоваться гарантиями, предусмотренными законодательством, более безопасным вариантом обычно является увольнение по собственному желанию.

Специалисты советуют перед подачей заявления оценить не только скорость оформления, но и правовые последствия каждого из оснований увольнения.

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