Аренда в Германии дорожает: 60% арендаторов тратят более трети дохода Сегодня 19:02 — Личные финансы

Высокая стоимость жилья влияет не только на домохозяйства, но и на рынок труда

Стоимость аренды жилья в Германии создает все большую финансовую нагрузку для арендаторов. Около 60% из них тратят на жилье более трети своего дохода, а почти половина испытывает трудности с оплатой текущих расходов.

Об этом пишет Ausnews.de.

Только треть жителей Германии может без проблем оплачивать жилье. За год этот показатель сократился на 10%.

Арендаторы тратят все большую часть доходов на жилье

Согласно приведенным в материале данным, 60% арендаторов тратят на аренду более трети своего дохода, а почти треть — более 40%.

Эксперты Deutsche Bank обращают внимание на рост разрыва между собственниками жилья и арендаторами. Около половины арендаторов хотели бы приобрести собственное жилье, однако для 45,8% из них основным способом получить его остается наследство.

При этом покупка дома остается финансово доступной преимущественно для людей с высокими доходами. В материале отмечается, что для покупки жилья может потребоваться годовой доход около 80 тысяч евро.

Высокая стоимость жилья влияет не только на домохозяйства, но и на рынок труда. Работники могут выбирать работодателей в регионах, где расходы на проживание ниже.

Аренда может повлиять на финансовое положение пенсионеров

Почти половина населения Германии не владеет недвижимостью. Для нынешнего поколения арендаторов это может означать отсутствие собственного жилья после ухода на пенсию и необходимость продолжать тратить часть дохода на аренду.

Какие меры предлагают для решения проблемы

Среди мер, которые предлагают для улучшения ситуации на рынке жилья:

строительство доступного жилья — не менее 320 тысяч квартир в год;

упрощение и ускорение бюрократических процедур для застройщиков;

финансовые инструменты поддержки молодых семей и среднего класса;

налоговая реформа для стимулирования строительства и ограничения спекуляций на рынке недвижимости

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Германии почти каждый седьмой работник не имеет профессионального образования, тогда как бизнес все острее испытывает недостаток квалифицированных кадров. Особенно заметна эта проблема среди мигрантов. По данным исследования, количество работников без профессионального образования в Германии выросло с 3,76 млн в 2017 году до 4,57 млн.

Также мы писали , что средним классом в Германии считаются те, кто зарабатывает от 32 400 до 74 400 евро в год. По состоянию на апрель 2025 года около двух третей штатных работников (включая государственных служащих и военных) получали от 2700 до 5700 евро в месяц без учета бонусов и надбавок. Медианная зарплата составляет чуть больше 4100 евро в месяц (49 200 евро в год). Это значит, что половина работников получает больше этой суммы, а другая половина меньше.

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