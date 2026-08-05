Кто может получать надбавки к пенсии от 500 до 1000 грн (таблица) Сегодня 14:05 — Личные финансы

Кто может получать надбавки к пенсии от 500 до 1000 грн (таблица)

Отдельным гражданам могут выплачивать дополнительные суммы к пенсии.

Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.

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Причины добавок: за совершение выдающегося геройского поступка или трудового достижения к пенсии, на которую лицо имеет право согласно законодательству (к пенсиям по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет) на постоянной основе устанавливается пенсия за особые заслуги перед Украиной в виде надбавок.

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Согласно статье 1 Закона пенсия за особые заслуги устанавливается:

1) Героям Украины, лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами Украины после провозглашения независимости Украины, лицам, отмеченным почетным званием Украины «народный» после провозглашения независимости Украины;

2) ветеранам войны, которые после провозглашения независимости Украины награждены орденом за личное мужество (личный вклад), обнаружены в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

3) выдающимся спортсменам — победителям Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионам и рекордсменам мира и Европы;

4) космонавтам, совершившим полет в космос, членам лётно-испытательных экипажей самолетов;

5) лицам, отмеченным почетным званием Украины «заслуженный», государственной премией Украины, награжденным одним из орденов Украины;

6) матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Если в случае смерти матери или лишения родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось родителем, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке;

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7) лицам, которых в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе и чествования памяти борцов за независимость Украины в XX веке» признаны борцами за независимость Украины в XX веке и в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 гг.» подвергнут репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа.

Размеры

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» определен прожиточный минимум для указанной категории лиц на уровне 2595 грн.

В связи с этим органами Пенсионного фонда Украины с 1 января 2026 года в автоматическом режиме произведен перерасчет пенсий за особые заслуги.

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Ранее писали , что по состоянию на 1 июля пенсионные выплаты в Украине получают 9,98 млн граждан. С начала года количество пенсионеров уменьшилось на 190,5 тысяч человек. Размер средней пенсии составляет 7273 грн, в то же время каждый четвертый пенсионер живет на выплату около 3,5 тыс. грн.

Средний размер пенсии в Украине составляет 7 273 грн (около $163).

Почти треть всех пенсионеров (3,2 млн) получает выплаты, больше средней по стране — более 7 тыс. грн. Из них полмиллиона получают пенсию более 20 тыс. грн.

Напомним, Finance.ua создал путеводитель , который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий.

Этот материал создан в рамках проекта Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отражает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды.

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