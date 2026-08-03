Стаж работы за границей к пенсии в Украине: что и как засчитают Сегодня 20:03 — Личные финансы

Стаж работы за границей к пенсии в Украине: что и как засчитают

Украинцы, работавшие в странах без двусторонних пенсионных соглашений с Украиной, часто упускали возможность использовать эти годы для назначения пенсии.

Даже при условии официального трудоустройства и уплаты взносов в местные системы социального страхования такой стаж фактически не учитывался при определении права на пенсию в Украине.

Ситуация изменилась после внесения изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», вступившие в силу в июне 2024 года.

Закон был дополнен статьями 24−1 и 26−1, предусмотренными возможность зачисления отдельных периодов работы за пределами Украины. Практический механизм реализации этих норм Кабинет Министров утвердил постановлением от 16 мая 2025 г. № 562 «Некоторые вопросы исчисления страхового стажа», которым определен Порядок подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту.

Документ фактически открыл возможность учитывать официально подтвержденный иностранный трудовой стаж даже в тех случаях, когда между Украиной и государством трудоустройства отсутствует международный договор о взаимном пенсионном обеспечении.

Для чего учитывается иностранный стаж

Новый порядок имеет немаловажную особенность: стаж, приобретенный за границей, влияет именно на право выхода на пенсию, а не на ее размер. Это означает, что годы работы за пределами Украины могут помочь выполнить требование минимальной продолжительности страхового стажа, необходимого для назначения пенсии в 60 лет.

Пример

Например, если у гражданина 25 лет страхового стажа в Украине и еще 7 лет официальной работы за границей, после подтверждения этих семи лет общая продолжительность страхового стажа составит 32 года. В таком случае человек получит право выйти на пенсию в установленном законом возрасте.

Размер украинской пенсии будут рассчитывать только по тем страховым взносам, которые были уплачены в украинскую систему общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Исключение — когда между Украиной и соответствующим государством заключен международный договор, предусматривающий другой порядок исчисления пенсионных выплат.

Какие периоды работы могут отнести

Законодательство различает две категории стран.

Первая — страны, с которыми Украина заключила международные договоры о социальном или пенсионном обеспечении. В таком случае порядок зачисления страхового стажа определяется положениями соответствующего международного соглашения.

Вторая категория — государства, с которыми подобных соглашений нет. Именно для таких случаев и был утвержден новый правительственный механизм.

Как подтвердить страховой стаж, приобретенный за границей

Самого факта работы в другом государстве недостаточно. Чтобы Пенсионный фонд Украины учел иностранный стаж, его необходимо документально подтвердить. В первую очередь нужно получить официальный документ в стране, где человек работал. Это может быть выписка из реестра, справка, подтверждение об уплате страховых взносов или другой документ, подтверждающий, что соответствующий период отнесен к страховому стажу в соответствии с законодательством этого государства.

Также конкретная форма документа зависит от страны. К примеру, в Германии подтверждение выдает Немецкий фонд пенсионного страхования (Deutsche Rentenversicherung), а в Италии — Национальный институт социального обеспечения (INPS).

Если человек находится в Украине и не может самостоятельно обратиться в иностранный пенсионный орган, то в таком случае необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Согласно пункту 6 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 562, Пенсионный фонд может обратиться через Министерство иностранных дел Украины с соответствующим запросом в компетентный орган иностранного государства. Однако нужно быть готовыми к тому, что такая процедура занимает гораздо больше времени, ведь предусматривает международный документооборот.

Именно поэтому Минсоцполитики рекомендует начинать оформление документов, по меньшей мере, за шесть месяцев — год до достижения пенсионного возраста, чтобы избежать задержек с назначением пенсии.

Какие документы

На практике случаются ситуации, когда у пенсионного органа другого государства нет полной информации о трудовой деятельности украинца. Особенно это касается периодов работы, когда еще не действовали современные электронные реестры. В этих случаях подтвердить стаж можно дополнительными документами. В зависимости от требований конкретного государства это могут быть:

трудовые договоры

справки от работодателя

расчетные листки по заработной плате

декларации о доходах

документы об уплате социальных взносов

другие официальные документы, подтверждающие факт трудоустройства.

Компетентный пенсионный орган страны, где человек работал, определит, какой именно перечень документов будет приниматься во внимание.

Нужно ли легализовать документы

Не все иностранные справки можно сразу подавать в Пенсионный фонд Украины. Во многих случаях они нуждаются в дополнительном удостоверении. Без легализации или апостиля документы принимаются, если между Украиной и соответствующим государством действует договор о правовой помощи, отменяющий требование такого удостоверения.

К таким странам относятся, в частности, Польша, Чехия, Литва, Эстония, Болгария, Молдова, Румыния, Сербия, Черногория, Северная Македония и некоторые другие.

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