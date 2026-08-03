0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средняя зарплата в центральных органах власти выросла почти до 67 тысяч (инфографика)

Личные финансы
71
Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тыс. грн.
Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тыс. грн.
Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тыс. грн. Это на 7 тыс. грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Зарплата в центральных органах власти и в суде

В Минфине отмечают, что сезонный рост показателя, в частности, связан с периодом отпусков и выплатой пособия на оздоровление.
В пятерку государственных органов центрального уровня с самой высокой средней зарплатой в июне 2026 года вошли:
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 107,2 тыс. грн;
  • Антимонопольный комитет Украины — 98,4 тыс. грн;
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 97,9 тыс. грн;
  • Аппарат Верховной Рады Украины — 96,4 тыс. грн;
  • Счетная палата — 94,5 тыс. грн.
Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тыс. грн.
Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тыс. грн., www.mof.gov.ua
В то же время заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие по увольнению и другие выплаты, предусмотренные законодательством. Поэтому месячные характеристики средней заработной платы могут колебаться.
Месячные показатели средней заработной платы могут колебаться
Месячные показатели средней заработной платы могут колебаться, www.mof.gov.ua
Среднее начисленное судейское вознаграждение судей высших судебных органов — Верховного Суда, Конституционного Суда, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего антикоррупционного суда — в июне 2026 года составило от 197,8 тыс. грн до 446,7 тыс. грн.
Средний размер начисленной зарплаты работников аппаратов органов судебной власти центрального уровня составил 71,46 тыс. грн.

Сколько человек работает в государственных органах

Общая фактическая численность работников государственных органов в июне 2026 составила 165,6 тыс. человек. Это на 1,6 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Из них:
  • 108,6 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня вместе с территориальными органами;
  • 23 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях;
  • 34 тыс. человек — в органах судебной власти.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в июне 2026 средняя зарплата штатных работников превысила 32,7 тыс. грн. В сравнении с маем она увеличилась почти на 5,9%. Традиционно самые высокие зарплаты получают жители столицы, а среди отраслей лидером по уровню оплаты труда остается IT-сфера.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаМинфин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems