Средняя зарплата в центральных органах власти выросла почти до 67 тысяч (инфографика) Сегодня 16:02 — Личные финансы

Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тыс. грн.

Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тыс. грн. Это на 7 тыс. грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Зарплата в центральных органах власти и в суде

В Минфине отмечают, что сезонный рост показателя, в частности, связан с периодом отпусков и выплатой пособия на оздоровление.

В пятерку государственных органов центрального уровня с самой высокой средней зарплатой в июне 2026 года вошли:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 107,2 тыс. грн;

Антимонопольный комитет Украины — 98,4 тыс. грн;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 97,9 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады Украины — 96,4 тыс. грн;

Счетная палата — 94,5 тыс. грн.

Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тыс. грн., www.mof.gov.ua

В то же время заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие по увольнению и другие выплаты, предусмотренные законодательством. Поэтому месячные характеристики средней заработной платы могут колебаться.

Месячные показатели средней заработной платы могут колебаться, www.mof.gov.ua

Среднее начисленное судейское вознаграждение судей высших судебных органов — Верховного Суда, Конституционного Суда, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего антикоррупционного суда — в июне 2026 года составило от 197,8 тыс. грн до 446,7 тыс. грн.

Средний размер начисленной зарплаты работников аппаратов органов судебной власти центрального уровня составил 71,46 тыс. грн.

Сколько человек работает в государственных органах

Общая фактическая численность работников государственных органов в июне 2026 составила 165,6 тыс. человек. Это на 1,6 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Из них:

108,6 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня вместе с территориальными органами;

23 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях;

34 тыс. человек — в органах судебной власти.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в июне 2026 средняя зарплата штатных работников превысила 32,7 тыс. грн. В сравнении с маем она увеличилась почти на 5,9%. Традиционно самые высокие зарплаты получают жители столицы, а среди отраслей лидером по уровню оплаты труда остается IT-сфера.

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