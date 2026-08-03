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Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк

Личные финансы
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Пенсии через Укрэксимбанк
Пенсии через Укрэксимбанк
Акционерное общество «Укрэксимбанк» сообщило, что с 1 октября 2026 года прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом Украины в части обслуживания банковских счетов получателей пенсий, жилищных субсидий, льгот и других государственных социальных выплат.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Что нужно сделать получателям выплат

Если пенсия или другая социальная выплата поступает через АО «Укрэксимбанк», получателям необходимо не позднее 15 сентября 2026 года выбрать другой уполномоченный банк и известить об этом Пенсионный фонд Украины.
Для этого нужно подать заявление об изменении способа выплаты пенсии или другой социальной выплаты, указав реквизиты счета, открытого в другом уполномоченном банке.
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Подать заявление можно:
  • через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Через какие банки можно получать выплаты

Пенсии и другие государственные социальные выплаты можно получать через следующие уполномоченные банки:
  • Кристаллбанк;
  • Коминбанк;
  • ПУМБ;
  • Банк Альянс;
  • Кредобанк;
  • Полтава-Банк;
  • Радабанк;
  • ВСТ Банк;
  • Аккордбанк;
  • Укргазбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Пивденный;
  • Пиреус Банк;
  • ОТП Банк;
  • Юнекс Банк;
  • Львов;
  • МТБ Банк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • Смысл Банк;
  • Индустриалбанк;
  • Восточно-Украинский банк «Грант»;
  • Мотор-банк;
  • Идея Банк;
  • Универсал Банк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Государственный экспортно-импортный банк;
  • Ощадбанк;
  • МетаБанк;
  • Таскомбанк;
  • Международный инвестиционный банк;
  • Правэкс Банк;
  • Акцент-банк;
  • Поликомбанк;
  • Глобус;
  • ПроКредит Банк;
  • Скай Банк.

Что будет, если не сменить банк

Если получатель выплат не выберет другой уполномоченный банк и не уведомит об этом Пенсионный фонд Украины до 15 сентября 2026 года, пенсии и другие социальные выплаты будут осуществляться через отделение АО «Укрпочта».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что по состоянию на 1 июля пенсионные выплаты в Украине получают 9,98 млн граждан. С начала года количество пенсионеров уменьшилось на 190,5 тысяч человек. Размер средней пенсии составляет 7273 грн, в то же время каждый четвертый пенсионер живет на выплату около 3,5 тыс. грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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