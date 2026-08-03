Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк Сегодня 08:31 — Личные финансы

Пенсии через Укрэксимбанк

Акционерное общество «Укрэксимбанк» сообщило, что с 1 октября 2026 года прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом Украины в части обслуживания банковских счетов получателей пенсий, жилищных субсидий, льгот и других государственных социальных выплат.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

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Что нужно сделать получателям выплат

Если пенсия или другая социальная выплата поступает через АО «Укрэксимбанк», получателям необходимо не позднее 15 сентября 2026 года выбрать другой уполномоченный банк и известить об этом Пенсионный фонд Украины.

Для этого нужно подать заявление об изменении способа выплаты пенсии или другой социальной выплаты, указав реквизиты счета, открытого в другом уполномоченном банке.

Подать заявление можно:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Через какие банки можно получать выплаты

Пенсии и другие государственные социальные выплаты можно получать через следующие уполномоченные банки:

Кристаллбанк;

Коминбанк;

ПУМБ;

Банк Альянс;

Кредобанк;

Полтава-Банк;

Радабанк;

ВСТ Банк;

Аккордбанк;

Укргазбанк;

УкрСиббанк;

Пивденный;

Пиреус Банк;

ОТП Банк;

Юнекс Банк;

Львов;

МТБ Банк;

Креди Агриколь Банк;

Смысл Банк;

Индустриалбанк;

Восточно-Украинский банк «Грант»;

Мотор-банк;

Идея Банк;

Универсал Банк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк Аваль;

Государственный экспортно-импортный банк;

Ощадбанк;

МетаБанк;

Таскомбанк;

Международный инвестиционный банк;

Правэкс Банк;

Акцент-банк;

Поликомбанк;

Глобус;

ПроКредит Банк;

Скай Банк.

Что будет, если не сменить банк

Если получатель выплат не выберет другой уполномоченный банк и не уведомит об этом Пенсионный фонд Украины до 15 сентября 2026 года, пенсии и другие социальные выплаты будут осуществляться через отделение АО «Укрпочта».

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что по состоянию на 1 июля пенсионные выплаты в Украине получают 9,98 млн граждан. С начала года количество пенсионеров уменьшилось на 190,5 тысяч человек. Размер средней пенсии составляет 7273 грн, в то же время каждый четвертый пенсионер живет на выплату около 3,5 тыс. грн.

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