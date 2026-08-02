Как рассчитывается сумма налога на недвижимость Сегодня 09:15 — Личные финансы

Налог на недвижимость, Фото: magnific

Владельцы квартир и домов получают налоговые уведомления-решения с суммой налога на недвижимое имущество, исчисляемой Государственной налоговой службой. Размер платежа зависит от площади жилья, установленных льгот и ставок, утвержденных местными советами.

В Главном управлении ГНС в Киевской области напомнили , как определяют сумму налога.

Как определяют сумму налога на недвижимость

При расчете для жилой недвижимости учитывается льготная площадь, которая не подлежит налогообложению. Она составляет:

60 кв. метров — для квартиры независимо от их количества;

120 кв. метров — для жилого дома независимо от их количества;

180 кв. метров — если в собственности физического лица одновременно есть квартира и жилой дом.

Если в собственности находится несколько квартир или несколько домов, то налог рассчитывается с суммарной площади всех объектов одного типа после применения предусмотренной Налоговым кодексом льготы.

Если же человек владеет и квартирой, и домом, для расчета учитывается их общая площадь, уменьшенная на 180 кв. метров.

Для объектов нежилой недвижимости налог определяется отдельно по каждому объекту, исходя из его общей площади и ставки налога, установленной решением соответствующего местного совета.

Когда придется уплатить больше

Отдельная норма предусмотрена для большой жилой недвижимости. Если площадь квартиры превышает 300 кв. метров, а дома — 500 кв. метров, к исчисленной сумме налога дополнительно начисляется 25 000 гривен в год на каждый такой объект.

Налоговые уведомления-решения вместе с подробным расчетом суммы налога и платежными реквизитами направляются контролирующим органом до 1 июля года, следующего за отчетным.

Если после получения уведомления-решения вы обнаружили неточности относительно площади объекта, количества недвижимости, примененной ставки или права на льготу, вправе обратиться в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проведения сверки данных.

Ранее Finance.ua писал , что украинцы, которые в результате войны не могут своевременно выполнять налоговые обязательства, имеют право на отсрочку выполнения этих обязанностей. Для этого необходимо подать в Налоговую соответствующее заявление и документы, подтверждающие такие обстоятельства.

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