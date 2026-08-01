Какой запас наличных рекомендуют отложить на «черный день» Сегодня 14:08 — Личные финансы

Какую сумму советуют откладывать на "черный день", Фото: magnific

Многие люди предпочитают безналичные расчеты, однако при длительных отключениях электроэнергии, сбое платежной системы или войны они могут стать недоступными. Именно поэтому эксперты рекомендуют всегда иметь определенный запас наличных денег на случай непредвиденной ситуации.

Об этом пишет inpoland.

Какую сумму советуют откладывать на «черный день»

Единой универсальной суммы не существует, однако запас наличности должен покрывать необходимые расходы по меньшей мере на несколько дней.

К примеру, Центральный банк Нидерландов рекомендует хранить 70 евро на каждого взрослого и 30 евро на ребенка. По текущему обменному курсу это около 3,6 тыс. грн и 1,5 тыс. грн соответственно.

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Как отмечают специалисты учреждения, этого достаточно, чтобы в случае чрезвычайной ситуации за три дня оплатить базовые потребности (продукты питания, воду, лекарства и транспорт).

В то же время в Центральном банке Швеции советуют иметь наличный резерв в размере 2 тыс. шведских крон на одного человека (около 9,2 тыс. грн). По оценкам регулятора этой суммы хватит для покрытия базовых потребностей в течение недели.

Также эксперты советуют иметь наличные деньги разных номиналов, ведь во время кризисных ситуаций легче оперировать деньгами без остальных.

Сколько наличных стоит держать дома во время войны

Ранее Finance.ua писал , что хотя наличные сейчас иметь необходимо, слишком большие суммы держать дома не стоит, учитывая, что от обстрелов страдают часто и жилые дома.

Финансовый консультант советует подходить к формированию наличного резерва с учетом собственного уровня доходов и ежемесячных расходов.

Ориентировочные суммы могут быть следующими:

при доходе до 20 000 грн в месяц — стоит иметь наличный запас в пределах 2000−10 000 грн;

при доходе до 40 000 грн в месяц — от 4 000 до 20 000 грн;

при доходе до 100 000 грн в месяц — примерно 7 000−40 000 грн.

«В целом лучше держать запас наличных денег, равный 1−1,5 месячных расходов семьи. Все, что выше — переводить на банковские счета, депозиты или распределять в разные финансовые инструменты», — отмечает эксперт.

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