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В Киеве с 1 августа вводят пересадочный QR-билет: как он работает

Личные финансы
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QR-билет в приложении «Киев Цифровой»
QR-билет в приложении «Киев Цифровой»
С субботы, 1 августа, в приложении «Киев Цифровой» и терминалах для приобретения билетов станет доступен пересадочный QR-билет. Он позволит совершать неограниченное количество пересадок между разными видами городского транспорта в течение 90 минут после первой валидации.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Как работает пересадочный QR-билет

Пересадочный QR-билет можно использовать в метро, ​​автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере. Его стоимость составляет 60 грн.
После покупки билет хранится в приложении в течение 15 дней. Отсчет времени начинается только после первой валидации.
В течение следующих 90 минут пассажиры могут совершать неограниченное количество пересадок, повторно валидируя тот же QR-билет в каждом транспортном средстве или на турникетах метро.

Где купить билет

Приобрести пересадочный QR-билет можно:
  • в приложении «Киев Цифровой» в разделе «Купить QR-билет», выбрав категорию «Городской транспорт» и тип «Пересадочный»;
  • в терминалах для покупки билетов.

Как будут проверять оплату

При проверке проезда достаточно показать QR-билет контролеру.
После сканирования контроллер увидит информацию о всех валидациях, совершенных в пределах 90-минутного периода, поэтому дополнительно подтверждать оплату не нужно.
В то же время, в отличие от обычных QR-билетов, пересадочный билет нельзя передать другому пользователю. Это связано с особенностями его использования для многократных пересадок.

Что известно о повышении тарифов на проезд в Киеве

15 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях увеличилась с 8 до 30 гривен.
Для пассажиров, пользующихся транспортной картой, будет действовать система скидок. Чем больше поездок покупается заранее, тем ниже их стоимость. Максимальная скидка позволит снизить стоимость одной поездки до 25 гривен. Безлимитный месячный проездной на все виды муниципального транспорта обойдется в 4875 гривен.
Кроме того, в Киеве с 1 августа частные маршрутки могут поднять стоимость проезда до 25 гривен, однако окончательное решение еще не принято.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КиевТарифы
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