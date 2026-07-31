Некоторые ВПЛ лишатся права на жилищный ваучер с 1 августа — причины Сегодня 14:03 — Личные финансы

Некоторые ВПЛ лишатся права на жилищный ваучер с 1 августа — причины

С 1 августа 2026 года в Украине обновляется программа жилищных ваучеров для ВПЛ — часть переселенцев потеряет право на эту помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина № 723

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Изменения призваны оптимизировать бюджетные расходы и направить средства именно тем, у кого нет альтернативного жилья.

С 1 августа права на жилищный ваучер лишатся:

ВПЛ, которые с 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления прекратили право собственности на любое жилье — например, продали или подарили квартиру или дом в более безопасных регионах;

— например, продали или подарили квартиру или дом в более безопасных регионах; переселенцы, которые уже воспользовались льготной ипотекой «єОеля»;

льготной ипотекой «єОеля»; те, кто зарегистрировал место жительства на временно оккупированной территории , уже после того, как населенный пункт оказался под контролем врага.

Кого изменения не коснутся

Новые правила не повлияют на переселенцев, которые уже получили жилищный ваучер или подали заявление до вступления в силу постановления. Те, кто отвечает условиям программы, не имеет жилья в собственности, не участвовал в «єОселе» и зарегистрирован на временно оккупированной территории до момента оккупации, и в дальнейшем могут претендовать на государственную помощь.

Как можно сочетать ваучер и ипотеку

С 1 августа запрещено сначала оформить «єОселю», а затем просить под нее ваучер. Однако разрешен другой порядок — сначала получить ваучер, а затем принести его в банк как первый взнос на ипотеку.

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Впрочем, воспользоваться ваучером как первым взносом можно будет только после того, как Верховная Рада примет законопроект № 15335, который должен технически урегулировать эту процедуру. Если депутаты поддержат документ, переселенцы смогут превратить жилищный ваучер в стартовый капитал для покупки собственной квартиры или дома.

Запорожье или Харьков. Ранее мы писали , кто имеет право на пособие от БФ «Посмішка ЮА». Это принудительно эвакуированные или вынужденно перемещенные домохозяйства, которые в течение последних 45 дней эвакуировались в

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые за последние 45 дней переместились в город Запорожье или город Харьков с опасных территорий и получили справку ВПЛ.

Кстати, редакция портала Finance.ua в рамках проекта «Ukraine Resilient Media Initiative» и при поддержке Института массовой информации (ИМИ) и Министерства иностранных дел Нидерландов создала серию публикаций «Финансовая опора: знания и практические решения для социально уязвимых групп».

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