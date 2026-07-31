0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Некоторые ВПЛ лишатся права на жилищный ваучер с 1 августа — причины

Личные финансы
4
Некоторые ВПЛ лишатся права на жилищный ваучер с 1 августа — причины
Некоторые ВПЛ лишатся права на жилищный ваучер с 1 августа — причины
С 1 августа 2026 года в Украине обновляется программа жилищных ваучеров для ВПЛ — часть переселенцев потеряет право на эту помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина № 723.
Изменения призваны оптимизировать бюджетные расходы и направить средства именно тем, у кого нет альтернативного жилья.

С 1 августа права на жилищный ваучер лишатся:

  • ВПЛ, которые с 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления прекратили право собственности на любое жилье — например, продали или подарили квартиру или дом в более безопасных регионах;
  • переселенцы, которые уже воспользовались льготной ипотекой «єОеля»;
  • те, кто зарегистрировал место жительства на временно оккупированной территории , уже после того, как населенный пункт оказался под контролем врага.

Кого изменения не коснутся

Новые правила не повлияют на переселенцев, которые уже получили жилищный ваучер или подали заявление до вступления в силу постановления. Те, кто отвечает условиям программы, не имеет жилья в собственности, не участвовал в «єОселе» и зарегистрирован на временно оккупированной территории до момента оккупации, и в дальнейшем могут претендовать на государственную помощь.

Как можно сочетать ваучер и ипотеку

С 1 августа запрещено сначала оформить «єОселю», а затем просить под нее ваучер. Однако разрешен другой порядок — сначала получить ваучер, а затем принести его в банк как первый взнос на ипотеку.
Читайте также
Впрочем, воспользоваться ваучером как первым взносом можно будет только после того, как Верховная Рада примет законопроект № 15335, который должен технически урегулировать эту процедуру. Если депутаты поддержат документ, переселенцы смогут превратить жилищный ваучер в стартовый капитал для покупки собственной квартиры или дома.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, кто имеет право на пособие от БФ «Посмішка ЮА». Это принудительно эвакуированные или вынужденно перемещенные домохозяйства, которые в течение последних 45 дней эвакуировались в Запорожье или Харьков.
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые за последние 45 дней переместились в город Запорожье или город Харьков с опасных территорий и получили справку ВПЛ.
Кстати, редакция портала Finance.ua в рамках проекта «Ukraine Resilient Media Initiative» и при поддержке Института массовой информации (ИМИ) и Министерства иностранных дел Нидерландов создала серию публикаций «Финансовая опора: знания и практические решения для социально уязвимых групп».
Цель серии — помочь украинцам лучше понимать собственные финансовые возможности и принимать более обоснованные решения по расходам, сбережениям и использованию государственной поддержки. Детали читайте здесь — О возможностях и решениях для социально уязвимых групп
По материалам:
Finance.ua
ВПЛПереселенцы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems