Помощь для ВПЛ: в каких городах доступны выплаты Сегодня 20:00 — Личные финансы

Помощь для ВПЛ: в каких городах доступны выплаты

Благотворительный фонд «Улыбка ЮА» в рамках проекта IMPACT (Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь пострадавшим от конфликта территориям) проводит регистрацию на получение многоцелевой денежной помощи.

Об этом говорится в сообщении на фейсбуке

Кто может подать заявку?

Принудительно эвакуированы или вынужденно перемещены домохозяйства, которые в течение последних 45 дней эвакуировались в Запорожье или Харьков.

Самостоятельно эвакуированы домохозяйства, которые в течение последних 45 дней переехали в Запорожье или город Харьков из-за опасностей, обстрелов или в соответствии с решениями об эвакуации.

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), которые за последние 45 дней переместились в город Запорожье или город Харьков с опасных территорий и получили справку ВПЛ.

Обратите внимание

Подача заявки не гарантирует получения денежной помощи.

Отбор производится в соответствии с критериями проекта.

Домохозяйства, уже получавшие многоцелевую денежную помощь от других гуманитарных организаций в течение шести месяцев, не могут быть включены в эту программу.

Количество заявок на регистрацию ограничено. Google-форма будет автоматически закрыта сразу после достижения установленного лимита заявок.

Как зарегистрироваться

Обращайтесь на горячие линии наших команд — мы готовы ответить на ваши вопросы.

050 460 22 40 Контакты по регионам:

г. Запорожье — 075 392 18 68

г. Харьков — 075 320 46 39, 067 650 69 26

Ранее Кабинет Министров принял постановление, вводящее новую модель финансирования социальных услуг стационарного ухода и поддержанного проживания для внутренне перемещенных пожилых людей и людей с инвалидностью по принципу «деньги ходят за человеком».

Новая модель является одним из ключевых инструментов реализации реформы деинституциализации. Она предполагает переход от финансирования сети заведений к финансированию потребностей конкретного получателя социальных услуг.

Ожидается, что это будет способствовать развитию рынка социальных услуг, повышению их доступности и качества, а также приблизит систему социальной защиты Украины к европейским подходам и требованиям Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

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