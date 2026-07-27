Помощь для ВПЛ: в каких городах доступны выплаты

Благотворительный фонд «Улыбка ЮА» в рамках проекта IMPACT (Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь пострадавшим от конфликта территориям) проводит регистрацию на получение многоцелевой денежной помощи.
Ранее Кабинет Министров принял постановление, вводящее новую модель финансирования социальных услуг стационарного ухода и поддержанного проживания для внутренне перемещенных пожилых людей и людей с инвалидностью по принципу «деньги ходят за человеком».
Новая модель является одним из ключевых инструментов реализации реформы деинституциализации. Она предполагает переход от финансирования сети заведений к финансированию потребностей конкретного получателя социальных услуг.
Ожидается, что это будет способствовать развитию рынка социальных услуг, повышению их доступности и качества, а также приблизит систему социальной защиты Украины к европейским подходам и требованиям Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.