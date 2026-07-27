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Помощь для ВПЛ: в каких городах доступны выплаты

Личные финансы
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Помощь для ВПЛ: в каких городах доступны выплаты
Помощь для ВПЛ: в каких городах доступны выплаты
Благотворительный фонд «Улыбка ЮА» в рамках проекта IMPACT (Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь пострадавшим от конфликта территориям) проводит регистрацию на получение многоцелевой денежной помощи.
Об этом говорится в сообщении на фейсбуке.

Кто может подать заявку?

Принудительно эвакуированы или вынужденно перемещены домохозяйства, которые в течение последних 45 дней эвакуировались в Запорожье или Харьков.
Самостоятельно эвакуированы домохозяйства, которые в течение последних 45 дней переехали в Запорожье или город Харьков из-за опасностей, обстрелов или в соответствии с решениями об эвакуации.
Внутри перемещенные лица (ВПЛ), которые за последние 45 дней переместились в город Запорожье или город Харьков с опасных территорий и получили справку ВПЛ.
Обратите внимание
Подача заявки не гарантирует получения денежной помощи.
Отбор производится в соответствии с критериями проекта.
Домохозяйства, уже получавшие многоцелевую денежную помощь от других гуманитарных организаций в течение шести месяцев, не могут быть включены в эту программу.
Количество заявок на регистрацию ограничено. Google-форма будет автоматически закрыта сразу после достижения установленного лимита заявок.

Как зарегистрироваться

Заполните форму Google: https://forms.gle/8kmgetnKmjMy31kG9
Обращайтесь на горячие линии наших команд — мы готовы ответить на ваши вопросы.
050 460 22 40 Контакты по регионам:
г. Запорожье — 075 392 18 68
г. Харьков — 075 320 46 39, 067 650 69 26
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Ранее Кабинет Министров принял постановление, вводящее новую модель финансирования социальных услуг стационарного ухода и поддержанного проживания для внутренне перемещенных пожилых людей и людей с инвалидностью по принципу «деньги ходят за человеком».
Новая модель является одним из ключевых инструментов реализации реформы деинституциализации. Она предполагает переход от финансирования сети заведений к финансированию потребностей конкретного получателя социальных услуг.
Ожидается, что это будет способствовать развитию рынка социальных услуг, повышению их доступности и качества, а также приблизит систему социальной защиты Украины к европейским подходам и требованиям Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Социальная помощьПереселенцыВПЛ
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