Какие требования для украинцев трудоспособного возраста, получающих пенсию по инвалидности

Пенсию по инвалидности назначают не «автоматически». Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат объединения адвокатов «Актум» Елизавета Коробейникова.
Эксперт рассказала, что право на пенсию по инвалидности не зависит от того, когда наступила инвалидность:
в период работы;
к устройству на работу;
после прекращения работы.
«Но для лиц трудоспособного возраста пенсия по инвалидности назначается не автоматически, а только при наличии страхового стажа, предусмотренного законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», — сообщила Коробейникова.
Она уточнила, что необходимое количество лет трудового стажа:
определена в статье 32 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
напрямую зависит от группы инвалидности и возраста, в котором человек был установлен.
Требования
Адвокат объяснила, что для лиц с инвалидностью I группы минимальный страховой стаж составляет 1 год — если инвалидность наступила до 25 лет.
Между тем, максимально необходимый размер страхового стажа для этой категории лиц с инвалидностью — 10 лет. «Применимый в случае наступления инвалидности в возрасте от 54 до 59 лет», — уточнила Коробейникова.
Для лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы требования к стажу более жесткие.
«Минимальный страховой стаж в 1 год применяется для лиц, которым установлена инвалидность до 23 лет. А если инвалидность наступила в возрасте от 56−59 лет — для назначения пенсии по инвалидности нужно уже 14 страхового стажа», — сообщила юрист.
Исключением из этого правила является наступление инвалидности:
или в период прохождения срочной военной службы;
или вследствие ранения, контузии, увечья или иного повреждения здоровья, полученного при участии в Революции Достоинства.
«Таким лицам пенсия по инвалидности назначается вне зависимости от наличия страхового стажа», — констатировала специалист. Коробейникова напомнила: «если у лица нет необходимого количества страхового стажа, то оно будет иметь право только на государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в случае соблюдения требований, предусмотренных соответствующим законом».
«Размер которой обычно значительно ниже пенсии по инвалидности», — уточнила юрист.
Законодатель, по ее словам, предусмотрел, что размер пенсии также зависит от установленной группы инвалидности, а именно:
лицам с инвалидностью I группы — назначается 100% пенсии по возрасту;
лицам с инвалидностью II группы — 90% пенсии по возрасту;
лицам с инвалидностью III группы — 50% пенсии по возрасту соответственно.
Как подать заявление
Для назначения пенсии после установления инвалидности человеку необходимо обратиться с заявлением о его назначении в пенсионный орган.
К заявлению прилагаются при этом копии:
паспорта;
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
документов, подтверждающих периоды трудовой деятельности (трудовая книга, справки о размере заработной платы для периодов до 2001 года, уплата единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей).
Подать заявление можно:
или дистанционно — через электронный портал Пенсионного фонда;
или дистанционно — через «Действие»;
или лично — в любом отделении ПФУ (без привязки к месту жительства или пребывания);
или удаленно — средствами почтовой связи.
«Однако следует отметить — чтобы избежать отказа в назначении по формальным основаниям в случае направления заявления в ПФУ по почте следует прилагать нотариально удостоверенные копии документов, прилагаемых к заявлению», — добавила адвокат.
Между тем, в случае подачи документов через портал — понадобятся скан-копии или фото-копии, изготовленные исключительно из оригиналов документов.