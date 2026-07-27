0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие требования для украинцев трудоспособного возраста, получающих пенсию по инвалидности

Личные финансы
79
Какие требования для украинцев трудоспособного возраста, получающих пенсию по инвалидности
Какие требования для украинцев трудоспособного возраста, получающих пенсию по инвалидности
Пенсию по инвалидности назначают не «автоматически». Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат объединения адвокатов «Актум» Елизавета Коробейникова.
Эксперт рассказала, что право на пенсию по инвалидности не зависит от того, когда наступила инвалидность:
  • в период работы;
  • к устройству на работу;
  • после прекращения работы.
«Но для лиц трудоспособного возраста пенсия по инвалидности назначается не автоматически, а только при наличии страхового стажа, предусмотренного законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», — сообщила Коробейникова.
Она уточнила, что необходимое количество лет трудового стажа:
  • определена в статье 32 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
  • напрямую зависит от группы инвалидности и возраста, в котором человек был установлен.

Требования

Адвокат объяснила, что для лиц с инвалидностью I группы минимальный страховой стаж составляет 1 год — если инвалидность наступила до 25 лет.
Между тем, максимально необходимый размер страхового стажа для этой категории лиц с инвалидностью — 10 лет. «Применимый в случае наступления инвалидности в возрасте от 54 до 59 лет», — уточнила Коробейникова.
Для лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы требования к стажу более жесткие.
«Минимальный страховой стаж в 1 год применяется для лиц, которым установлена ​​инвалидность до 23 лет. А если инвалидность наступила в возрасте от 56−59 лет — для назначения пенсии по инвалидности нужно уже 14 страхового стажа», — сообщила юрист.
Исключением из этого правила является наступление инвалидности:
  • или в период прохождения срочной военной службы;
  • или вследствие ранения, контузии, увечья или иного повреждения здоровья, полученного при участии в Революции Достоинства.
«Таким лицам пенсия по инвалидности назначается вне зависимости от наличия страхового стажа», — констатировала специалист. Коробейникова напомнила: «если у лица нет необходимого количества страхового стажа, то оно будет иметь право только на государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в случае соблюдения требований, предусмотренных соответствующим законом».
«Размер которой обычно значительно ниже пенсии по инвалидности», — уточнила юрист.
Законодатель, по ее словам, предусмотрел, что размер пенсии также зависит от установленной группы инвалидности, а именно:
  • лицам с инвалидностью I группы — назначается 100% пенсии по возрасту;
  • лицам с инвалидностью II группы — 90% пенсии по возрасту;
  • лицам с инвалидностью III группы — 50% пенсии по возрасту соответственно.

Как подать заявление

Для назначения пенсии после установления инвалидности человеку необходимо обратиться с заявлением о его назначении в пенсионный орган.
К заявлению прилагаются при этом копии:
  • паспорта;
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • документов, подтверждающих периоды трудовой деятельности (трудовая книга, справки о размере заработной платы для периодов до 2001 года, уплата единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей).
Подать заявление можно:
  • или дистанционно — через электронный портал Пенсионного фонда;
  • или дистанционно — через «Действие»;
  • или лично — в любом отделении ПФУ (без привязки к месту жительства или пребывания);
  • или удаленно — средствами почтовой связи.
«Однако следует отметить — чтобы избежать отказа в назначении по формальным основаниям в случае направления заявления в ПФУ по почте следует прилагать нотариально удостоверенные копии документов, прилагаемых к заявлению», — добавила адвокат.
Между тем, в случае подачи документов через портал — понадобятся скан-копии или фото-копии, изготовленные исключительно из оригиналов документов.
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems