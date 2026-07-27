Какие требования для украинцев трудоспособного возраста, получающих пенсию по инвалидности Сегодня 19:00 — Личные финансы

Какие требования для украинцев трудоспособного возраста, получающих пенсию по инвалидности

Пенсию по инвалидности назначают не «автоматически». Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат объединения адвокатов «Актум» Елизавета Коробейникова.

Эксперт рассказала, что право на пенсию по инвалидности не зависит от того, когда наступила инвалидность:

в период работы;

к устройству на работу;

после прекращения работы.

«Но для лиц трудоспособного возраста пенсия по инвалидности назначается не автоматически, а только при наличии страхового стажа, предусмотренного законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», — сообщила Коробейникова.

Она уточнила, что необходимое количество лет трудового стажа:

определена в статье 32 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

напрямую зависит от группы инвалидности и возраста, в котором человек был установлен.

Требования

Адвокат объяснила, что для лиц с инвалидностью I группы минимальный страховой стаж составляет 1 год — если инвалидность наступила до 25 лет.

Между тем, максимально необходимый размер страхового стажа для этой категории лиц с инвалидностью — 10 лет. «Применимый в случае наступления инвалидности в возрасте от 54 до 59 лет», — уточнила Коробейникова.

Для лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы требования к стажу более жесткие.

«Минимальный страховой стаж в 1 год применяется для лиц, которым установлена ​​инвалидность до 23 лет. А если инвалидность наступила в возрасте от 56−59 лет — для назначения пенсии по инвалидности нужно уже 14 страхового стажа», — сообщила юрист.

Исключением из этого правила является наступление инвалидности:

или в период прохождения срочной военной службы;

или вследствие ранения, контузии, увечья или иного повреждения здоровья, полученного при участии в Революции Достоинства.

«Таким лицам пенсия по инвалидности назначается вне зависимости от наличия страхового стажа», — констатировала специалист. Коробейникова напомнила: «если у лица нет необходимого количества страхового стажа, то оно будет иметь право только на государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в случае соблюдения требований, предусмотренных соответствующим законом».

«Размер которой обычно значительно ниже пенсии по инвалидности», — уточнила юрист.

Законодатель, по ее словам, предусмотрел, что размер пенсии также зависит от установленной группы инвалидности, а именно:

лицам с инвалидностью I группы — назначается 100% пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью II группы — 90% пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью III группы — 50% пенсии по возрасту соответственно.

Как подать заявление

Для назначения пенсии после установления инвалидности человеку необходимо обратиться с заявлением о его назначении в пенсионный орган.

К заявлению прилагаются при этом копии:

паспорта;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документов, подтверждающих периоды трудовой деятельности (трудовая книга, справки о размере заработной платы для периодов до 2001 года, уплата единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей).

Подать заявление можно:

или дистанционно — через электронный портал Пенсионного фонда;

или дистанционно — через «Действие»;

или лично — в любом отделении ПФУ (без привязки к месту жительства или пребывания);

или удаленно — средствами почтовой связи.

«Однако следует отметить — чтобы избежать отказа в назначении по формальным основаниям в случае направления заявления в ПФУ по почте следует прилагать нотариально удостоверенные копии документов, прилагаемых к заявлению», — добавила адвокат.

Между тем, в случае подачи документов через портал — понадобятся скан-копии или фото-копии, изготовленные исключительно из оригиналов документов.

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