Украинцам в США грозит досрочная потеря права на работу Сегодня 13:34 — Личные финансы

По оценкам, в настоящее время статус временной защиты TPS в США имеют более 100 тыс. украинцев.

Украинцы, которые находятся в США по программе временной защиты (TPS), с 22 июля могли потерять право на работу из-за прекращения действия разрешений на трудоустройство (EAD).

В то же время, Федеральный окружной суд штата Массачусетс временно заблокировал это решение, сообщает Open4Business со ссылкой на объяснение Валерия Чалого, председателя правления Украинского кризисного медиа-центра, посла Украины в США в 2015—2019 годах.

Суд временно заблокировал прекращение действия разрешений

По словам Чалого, из-за изменений, внесенных законом One Big Beautiful Bill Act, срок действия разрешений на трудоустройство (EAD) для части украинцев должен был завершиться 22 июля.

«22 июля сотни тысяч украинцев, которые имеют статус TPS, должны были потерять работу в Америке… Только в одном штате дело дошло до суда, и этот суд пока временно приостановил действие решения», — сказал он во время дискуссии, организованной NV, по продвижению интересов Украины в США.

Чалый уточнил, что действующий статус TPS для украинцев действует по 19 октября 2026 года. Если его не продолжат, а у человека нет другого легального статуса, он будет обязан покинуть территорию США.

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По его словам, решение о продлении TPS должно быть принято не позднее чем за 60 дней до завершения его действия, то есть до середины августа.

По информации специализированных ресурсов, 21 июля Федеральный окружной суд штата Массачусетс по делу Venezuelan Association of Massachusetts против USCIS принял экстренный судебный запрет на прекращение с 22 июля действия разрешений EAD для лиц, имеющих статус TPS, в том числе для украинцев. Окончательное решение по делу ожидается не позднее 5 августа 2026 года.

Возможное автоматическое продление статуса

Министерство внутренней безопасности США (DHS) может продлить статус TPS для украинцев на 12 или 18 месяцев. Если до 20 августа решение не будет принято, статус временной защиты будет автоматически продлен еще на 6 месяцев.

По данным некоммерческой организации Nova Ukraine:

первое заявление на получение статуса TPS стоит 510 долларов;

разрешение на трудоустройство (EAD) на основании TPS — 1 030 долларов;

при определенных условиях действует пониженный тариф 560 долларов.

По оценкам, в настоящее время статус временной защиты TPS в США имеют более 100 тыс. украинцев.

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