В США изменят процедуру оформления грин-карт для иностранцев

30.05.2026

В США усложнили правила для мигрантов и заявителей на грин-карту

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о масштабных изменениях в процедуре получения грин-карт. Теперь большинство иностранцев должны будут оформлять документы на постоянное проживание через американские консульства за пределами США, а не внутри страны, как это было ранее.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Что изменится

Согласно новой политике, заявители должны доказать наличие «чрезвычайных обстоятельств», чтобы получить право подавать документы на грин-карту без выезда из США. В противном случае им придется покинуть страну и проходить процедуру через консульства.

Нововведения коснутся как нелегальных мигрантов, так и иностранных работников, спонсируемых американскими компаниями, в том числе владельцами виз H-1B.

Особенно серьезные последствия изменения будут иметь для мигрантов без легального статуса, которые могли рассчитывать на легализацию через брак с гражданином США или через детей-граждан по достижении ими 21 года.

В случае выезда из США такие лица могут получить запрет на повторный въезд на срок от трех лет до пожизненного.

В Службе гражданства и иммиграции США заявили, что новая политика должна «закрыть лазейки» в иммиграционной системе.

В то же время юристы и правозащитники предупреждают, что новые правила могут привести к многолетним задержкам из-за перегрузки американских консульств, разделения семей и проблем для компаний, нанимающих иностранных специалистов.

Кроме того, администрация Трампа готовит и другие ограничения. В частности, США могут усилить так называемое правило «public charge», позволяющее отказывать заявителям, если власти считают, что они могут в будущем претендовать на социальное пособие.

