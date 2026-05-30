В США изменят процедуру оформления грин-карт для иностранцев

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о масштабных изменениях в процедуре получения грин-карт. Теперь большинство иностранцев должны будут оформлять документы на постоянное проживание через американские консульства за пределами США, а не внутри страны, как это было ранее.
Согласно новой политике, заявители должны доказать наличие «чрезвычайных обстоятельств», чтобы получить право подавать документы на грин-карту без выезда из США. В противном случае им придется покинуть страну и проходить процедуру через консульства.
Нововведения коснутся как нелегальных мигрантов, так и иностранных работников, спонсируемых американскими компаниями, в том числе владельцами виз H-1B.
Особенно серьезные последствия изменения будут иметь для мигрантов без легального статуса, которые могли рассчитывать на легализацию через брак с гражданином США или через детей-граждан по достижении ими 21 года.
В случае выезда из США такие лица могут получить запрет на повторный въезд на срок от трех лет до пожизненного.
В Службе гражданства и иммиграции США заявили, что новая политика должна «закрыть лазейки» в иммиграционной системе.
В то же время юристы и правозащитники предупреждают, что новые правила могут привести к многолетним задержкам из-за перегрузки американских консульств, разделения семей и проблем для компаний, нанимающих иностранных специалистов.
Кроме того, администрация Трампа готовит и другие ограничения. В частности, США могут усилить так называемое правило «public charge», позволяющее отказывать заявителям, если власти считают, что они могут в будущем претендовать на социальное пособие.