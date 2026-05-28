«Город» в небе: в Китае построили горизонтальный небоскреб (фото) Сегодня 18:10 — Недвижимость

«Город» в небе: в Китае построили горизонтальный небоскреб (фото)

В Китае построили «горизонтальный небоскреб» высотой 984 фута, соединяющий четыре башни высотой 820 футов, а эта конструкция весом около 13 200 тонн превращает архитектуру в испытание на равновесие.

Об этом пишет ECOticias

Большинство небоскребов спроектированы так, чтобы подниматься все выше и выше. В Чунцине, Китай, один из самых впечатляющих высотных проектов в мире задает другой вопрос.

Небоскреб, движущийся боком

«Кристалл» часто называют «горизонтальным небоскребом», и на этот раз это прозвище не просто маркетинговое. CapitaLand утверждает, что размеры здания составляют около 984 футов в длину, 107 футов в ширину и 87 футов в высоту, с общей площадью внутри более 107 000 квадратных футов.

Он опирается на четыре башни, поднимающиеся примерно на 820 футов (256 метров) и соединяющиеся с двумя соседними башнями консольными мостами. Простыми словами, консоль — это секция, которая выступает вперед и поддерживается с одной стороны, немного похожа на балкон, доведенный до крайности.

Созданный как город в небе

CapitaLand разработала комплекс, а Аруп работал инженером-конструктором. На официальной странице проекта указана общая площадь около 12,1 миллиона квадратных футов, что делает подвесной мост не столько одноразовой достопримечательностью, сколько венцом гигантской городской машины.

Читайте также В Китае под землей обнаружено колоссальное месторождение золота весом 1000 тонн

Стекло, алюминий и головокружение

Внешне здание «Кристалл» окутывают около 3000 стеклянных панелей и почти 5000 алюминиевых панелей. Архитектурное бюро Safdie Architects утверждает, что навесная стена интегрирована в каркасную конструкцию в стиле концертины, придающего зданию вытянутый, граненый вид.

Внутри привлекает исследовательская терраса. CapitaLand описывает маршрут для посетителей, который начинается с выставки, разработанной совместно с National Geographic, затем продолжается скоростным лифтом на верхние уровни, а затем заканчивается на открытой террасе с прозрачным стеклянным полом.

Читайте также В Китае создали первую полностью автономную ИИ-больницу

В представленном техническом описании проекта указано, что площадь смотровой площадки со стеклянным полом составит около 16 000 квадратных футов. Для посетителей математика менее важна, чем ощущение. Один шаг вперед, и улицы Чунцина окажутся далеко под вашими ногами.

Цена амбиций

Официальная цифра застройщика намного больше, чем указывают некоторые онлайн-сводки. CapitaLand сообщила, что расходы на разработку проекта составляли 24 миллиарда юаней, хотя, по общим данным, они составляли около 3,4 миллиарда долларов исходя из обменных курсов, действовавших в течение периода реализации проекта.

Ранее Finance.ua писал , что в Китае под землей обнаружено колоссальное месторождение золота весом 1000 тонн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.