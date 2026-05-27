Украинцы купили в Польше больше квартир, чем граждане 115 стран вместе взятые

Иностранцы купили в Польше более 17 тысяч квартир за прошлый год
Иностранцы все активнее покупают жилье в Польше. За последние десять лет количество таких сделок выросло в пять раз. Среди иностранных покупателей преобладают украинцы, далее следуют индийцы, турки и чехи.
Об этом сообщает InPoland.net.pl со ссылкой на отчет GetHome.pl.

Украинцы стали крупнейшими покупателями жилья среди иностранцев

По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, в 2025 году иностранцы приобрели более 17,7 тысяч квартир, что на 2% больше, чем годом ранее.
Больше всего жилья купили украинцы. После начала полномасштабного вторжения рфи в 2022 году спрос со стороны граждан Украины существенно вырос. В 2025 году украинцы приобрели 9,3 тысяч квартир общей площадью 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем совокупный объем покупки гражданами других 115 стран.
белорусы, индийцы и турки также активно покупают недвижимость

белорусы также составляют значительную группу иностранных покупателей. В прошлом году они приобрели 2700 квартир общей площадью 192 000 квадратных метров.
Немало квартир в Польше покупают индусы. В 2025 году граждане Индии приобрели в Польше недвижимости общей 16 000 квадратных метров. Недвижимость чаще покупают специалисты, работающие в Польше в секторе новых технологий и услуг.
Граждане Турции в прошлом году приобрели 10 тысяч квадратных метров.
Чехи приобрели схожую жилую площадь.
«Спрос на жилье в Польше среди чехов может быть связан с желанием инвестировать, чему способствует географическая близость. Однако не исключается, что покупки могли быть в практических целях, то есть квартиры в туристических местах, как второй дом на выходные», — отмечает автор статьи.
В то же время интерес к польскому рынку жилья со стороны западноевропейцев снизился.
По данным авторов отчета, Польша привлекает все меньше спекулятивных инвесторов, цены на жилье выросли, доходность аренды упала, а доступность кредитов ухудшилась.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что граждане Польши все активнее покупают жилье в Испании. Рост спроса связывается как с инвестиционными мотивами, так и с стремлением иметь жилье в более безопасном регионе на фоне войны в Украине и нестабильности на Ближнем Востоке.
Так, в январе-марте 2026 года граждане Польши приобрели в Испании 1126 объектов недвижимости. Это на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти на 41% больше по сравнению с 2024 годом. За последнее десятилетие количество поляков, покупающих недвижимость в Испании, увеличилось в три раза.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираПокупка квартирыПольшаУкраинцы в Польше
