Цена на аренду квартир в Польше в мае 2026 года (инфографика)

Варшава традиционно считается самым дорогим городом для аренды. Здесь однокомнатная квартира в центре в среднем стоит более 4400 злотых в месяц.
В общем вмае 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Польше составляет около 2 790 злотых в месяц. Но если жилье расположено дальше от центральных районов, цена снижается до 2 276 злотых. Такие данные приводит Numbeo.
Ранее Finance.ua писал, что с данными Центрального статистического управления Польши (GUS) арендная плата за жилье в Польше и дальше будет расти. Так что один из вариантов для украинцев, которые планируют осесть в этой стране или инвестировать в эту страну — это покупка жилья.
Эта страна остается одним из наиболее привлекательных направлений переезда или инвестирования. Стабильная экономика, понятное законодательство и близость Украины делают ее комфортной как для жизни, так и для покупки недвижимости.
Ранее Finance.ua писал, что на польском рынке недвижимости наблюдаются заметные изменения. Хотя цены на квартиры остаются высокими, владельцы недвижимости все чаще идут на уступки и готовы снижать цену.
Также Finance.ua уже писал, о ключевых моментах, на которые следует обратить внимание при покупке дома в Польше. Подробно читайте в статье ниже.