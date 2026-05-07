Цена на аренду квартир в Польше в мае 2026 года (инфографика)

Варшава традиционно считается самым дорогим городом для аренды. Здесь однокомнатная квартира в центре в среднем стоит более 4400 злотых в месяц.
В общем в мае 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Польше составляет около 2 790 злотых в месяц. Но если жилье расположено дальше от центральных районов, цена снижается до 2 276 злотых. Такие данные приводит Numbeo.

Что влияет

Больше всего влияют на цену расположение квартиры, близость транспорта и состояние дома. Быстрее всего дорожает жилье в городах с большим количеством международных компаний, офисов и университетов.

Лидеры по ценам

В Варшаве однокомнатная квартира в центре в среднем стоит более 4 400 злотых (более 52 тысяч гривен) в месяц.
В Гданьске аренда стоит около 3 200 злотых (38 500 гривен), что на 23% ниже, чем в Варшаве.
В Кракове стоимость аренды там составляет 3 500 злотых (42 000 гривен).
Во Вроцлаве — 3 400 злотых (41 000 гривен) за однокомнатное жилье.
Трехкомнатные квартиры в Варшаве стоят в среднем более 7 000 злотых (около 84 500 гривен) в месяц. В Кракове и Вроцлаве аренда такого жилья обычно превышает 5000 злотых (около 60 000 гривен).
Ранее Finance.ua писал, что с данными Центрального статистического управления Польши (GUS) арендная плата за жилье в Польше и дальше будет расти. Так что один из вариантов для украинцев, которые планируют осесть в этой стране или инвестировать в эту страну — это покупка жилья.
Эта страна остается одним из наиболее привлекательных направлений переезда или инвестирования. Стабильная экономика, понятное законодательство и близость Украины делают ее комфортной как для жизни, так и для покупки недвижимости.
Ранее Finance.ua писал, что на польском рынке недвижимости наблюдаются заметные изменения. Хотя цены на квартиры остаются высокими, владельцы недвижимости все чаще идут на уступки и готовы снижать цену.
Также Finance.ua уже писал, о ключевых моментах, на которые следует обратить внимание при покупке дома в Польше. Подробно читайте в статье ниже.

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
