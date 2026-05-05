Брак с иностранцем: как не лишиться имущества в Украине

Многие уверены, что брак, заключенный за границей без дополнительного оформления в Украине, не влияет на право собственности.

Но такие союзы признают, а имущество, приобретенное во время брака, в том числе недвижимость, принадлежит обоим партнерам на праве совместной собственности, пишет novynylive.

Право на долю возникает вне зависимости от того, на кого оформлена квартира или дом. Даже если жилье оплатил один из партнеров, другой сохраняет право претендовать на свою часть. Во время развода имущество делят поровну или определяют доли через суд, если стороны не пришли к согласию.

Как обезопасить квартиру от раздела

Больше всего вопросов возникает тогда, когда недвижимость еще не оформлена в собственность и приобретена на этапе строительства. В таком случае, человек имеет имущественные права, а не полноценное право собственности, что открывает больше возможностей для защиты актива.

Часто оформляют документы на третье лицо, например на родственника, с последующим оформлением дарения. Такой подход позволяет формально вывести жилье из общей собственности. В то же время, без подтверждений, что средства накопили до брака, доказать личный характер инвестиции сложно, и это может стать ключевым вопросом в споре.

Каковы риски

Попытка утаить недвижимость от иностранного партнера не гарантирует безопасности и часто создает дополнительные проблемы. В Украине нет автоматического уведомления супругов о покупке жилья, однако при разводе информацию легко проверяют через открытые реестры.

«Если развод будет в Украине, мужчина или его адвокаты могут подать запросы в Реестр прав на недвижимое имущество», — объясняет юрист Владислав Дерий.

После этого придется доказывать в суде, что квартиру приобрели за личные средства, а не за общие. Если доказательств не хватит, жилье включат в общую собственность и разделят между сторонами.

Брачный договор

Брачный договор позволяет заранее определить статус имущества как личного и избежать споров в будущем.

«Можно заключить брачный договор в любой момент во время брака. Вы прописываете в договоре, что имущество, зарегистрированное на одного из супругов, является его личной собственностью», — рассказывает Дерий.

Однако для этого необходимо согласие партнера и надлежащее оформление иностранного брака. Кроме того, сама инициатива заключить договор может привлечь внимание к активам, поэтому перед таким шагом следует учесть все последствия и подготовиться к возможным вопросам.

Срок раздела имущества

Даже если удалось скрыть наличие квартиры при разводе, это не значит, что второй партнер лишается права на долю. Существует трехлетний срок, начинающийся с момента, когда человек узнал или мог узнать о нарушении своего права на имущество.

В таких случаях даже через несколько лет после развода сохраняется возможность обратиться в суд, если нарушение произошло позже, и получить долю имущества.

