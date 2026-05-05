Жилье для ВПЛ с ВОТ: как купить жилье после подтверждения бронирования средств Сегодня 16:04 — Недвижимость

Покупка жилья

В рамках программы єВідновлення — компонента «Жилье для ВПЛ с ВОТ» — внутренне перемещенные лица, выехавшие с ВОТ и имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, могут получить жилищный ваучер на сумму 2 млн грн на приобретение собственного жилья. Рассказываем, как его использовать.

В приложении Дія в их жилищных ваучерах появился статус «обратитесь к нотариусу». Это значит, что они могут переходить к следующему этапу — приобретение жилья. На заключение договора отведено 60 дней. Как говорится в сообщении Минразвития общин, по состоянию на 3 мая подтверждение финансирования получили 3296 заявителей.

В настоящее время жилищный ваучер дает возможность:

приобрести жилье на первичном или вторичном рынке;

инвестировать в строительство жилья.

Важно:

если средства не использованы за 60 дней — бронирование отменяется;

сам ваучер остается действительным 5 лет, и обращение на финансирование можно подать повторно неограниченное количество раз.

Как производится оплата за приобретенное жилье

Денежные средства перечисляет Укрпочта как исполнитель программы через Ощадбанк непосредственно продавцу недвижимости.

Банк получателя денежных средств (продавца имущества) проводит первичный финансовый мониторинг. В случае сомнений в законности сделки платеж может быть приостановлен — в таком случае продавцу следует обратиться в банк, в котором открыт счет, для уточнения деталей.

Какую жилую недвижимость можно купить

Программа охватывает:

квартиры

дома и земельные участки, на которых расположен объект

другие жилые помещения

долю в праве собственности на объекты жилой недвижимости

Обязательно условие — объект должен находиться на подконтрольной Украине территории (кроме территорий активных боевых действий и территорий активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы).

Нельзя использовать жилищный ваучер, чтобы купить жилье у близких родственников — в частности, у родителей, мужа или жены, детей, братьев и сестер, бабушки или дедушки или внуков.

Покупка готового жилья на вторичном или первичном рынке

Как это работает:

Получить подтверждение финансирования — статус ваучера должен быть «обратитесь к нотариусу». Выбрать жилье. Обратиться вместе с продавцом к любому нотариусу для проверки объекта жилья. Заключить договор купли-продажи с указанием сведений о жилищном ваучере у нотариуса. Нотариус обязательно вносит данные в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества по сделке купли-продажи. Исполнитель программы перечисляет денежные средства продавцу. В приложении Дія появляется статус успешного использования ваучера.

Важно: продавец жилья должен иметь открытый счет в государственном банке.

Объединение ваучеров

Члены семьи, получившие ваучеры, могут объединить их для совместной покупки жилья.

Для этого нужно:

подать одновременно заявки на бронирование средств по каждому ваучеру;

получить подтверждение финансирования по двум ваучерам;

главное — использовать оба ваучера при подписании договора купли-продажи у нотариуса.

Если стоимость выбранного жилья превышает сумму жилищного ваучера, получатель пособия самостоятельно доплачивает разницу. Если же жилье стоит дешевле, неиспользованный остаток возвращается в программу и направляется на финансирование других заявителей.

Ключевое, что следует помнить

60 дней — на использование забронированных средств

5 лет — срок действия ваучера

все операции фиксируются через нотариуса и в РПУИ

средства не выдаются «на руки», а перечисляются напрямую на счет продавца/ипотекодержателя.

