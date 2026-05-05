Жилье для ВПЛ с ВОТ: как купить жилье после подтверждения бронирования средств
- приобрести жилье на первичном или вторичном рынке;
- инвестировать в строительство жилья.
- если средства не использованы за 60 дней — бронирование отменяется;
- сам ваучер остается действительным 5 лет, и обращение на финансирование можно подать повторно неограниченное количество раз.
Как производится оплата за приобретенное жилье
Какую жилую недвижимость можно купить
- квартиры
- дома и земельные участки, на которых расположен объект
- другие жилые помещения
- долю в праве собственности на объекты жилой недвижимости
Покупка готового жилья на вторичном или первичном рынке
- Получить подтверждение финансирования — статус ваучера должен быть «обратитесь к нотариусу».
- Выбрать жилье.
- Обратиться вместе с продавцом к любому нотариусу для проверки объекта жилья.
- Заключить договор купли-продажи с указанием сведений о жилищном ваучере у нотариуса.
- Нотариус обязательно вносит данные в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества по сделке купли-продажи.
- Исполнитель программы перечисляет денежные средства продавцу.
- В приложении Дія появляется статус успешного использования ваучера.
Объединение ваучеров
- подать одновременно заявки на бронирование средств по каждому ваучеру;
- получить подтверждение финансирования по двум ваучерам;
- главное — использовать оба ваучера при подписании договора купли-продажи у нотариуса.
- 60 дней — на использование забронированных средств
- 5 лет — срок действия ваучера
- все операции фиксируются через нотариуса и в РПУИ
- средства не выдаются «на руки», а перечисляются напрямую на счет продавца/ипотекодержателя.
В каких городах мира цены на элитное жилье выросли больше всего (инфографика)
ПартнерскаяSense Bank запустил в Sense SuperApp валютные переводы между родственниками без комиссий
Жилищный ваучер vs сертификат «єВідновлення»: в чем отличие
Как купить жилье для друзей или родственников: нюансы от адвоката
Сколько стоит жилье в разных городах Болгарии в 2026 году
Обзор застройщика РИЭЛ: что нужно знать перед покупкой жилья