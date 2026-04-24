Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Sense Bank запустил в Sense SuperApp валютные переводы между родственниками без комиссий

Sense Bank расширил возможности семейного обслуживания в приложении Sense SuperApp, добавив возможность осуществлять валютные переводы между родственниками без комиссий.
Речь идет о переводах между супругами, родителями и детьми. Средства можно отправлять в долларах США или евро.
Для подключения функции клиенту необходимо один раз подтвердить родственную связь с помощью приложения «Дія». После этого переводы между связанными пользователями будут доступны непосредственно в мобильном приложении банка.
Сервис работает для действующих клиентов Sense Bank — резидентов Украины. Переводы осуществляются между картами (карточными счетами) в пределах банка.
В банке отмечают, что новая функция является частью развития семейной финансовой экосистемы и направлена на упрощение ежедневных финансовых операций между близкими.
«Финансы всё меньше воспринимаются как отдельный сервис — они становятся частью повседневных взаимодействий между людьми. И в этих взаимодействиях важны не только скорость, но и ощущение простоты и доверия. Мы движемся в сторону решений, где деньги передаются так же легко как сообщения: без барьеров, лишних шагов и затрат. Именно поэтому мы интегрируем финансовые возможности в естественные жизненные сценарии, в частности — во взаимодействие между близкими», — прокомментировал Александр Поддерёгин, руководитель управления транзакционных продуктов Sense Bank.
По материалам:
Сенс Банк
Перевод средствСенс Банк
Место для вашей рекламы
