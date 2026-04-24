0 800 307 555
Банки 5 стран профинансируют проекты двойного назначения в Украине (список)

Банки 5 стран профинансируют проекты двойного назначения в Украине (список)
Банки 5 стран профинансируют проекты двойного назначения в Украине (список)
5 европейских банков обязались финансировать проекты двойного назначения в Украине, а также активизировать сотрудничество для укрепления устойчивости и обороны Украины при поддержке инвестиционной компоненты Ukraine Investment Framework (UIF) программы Ukraine Facility ЕС.

Какие банки

  • Польский банк развития Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),
  • французский Bpifrance (BPI),
  • итальянский Cassa Depositi e Prestiti (CDP),
  • чешский National Rozvojová Banka (NRB),
  • финский банк Finnvera.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», соответствующее совместное заявление эти государственные банки развития подписали в присутствии представителей своих правительств и Еврокомиссии на бизнес-саммите Украина-ЕС, который проходил в Брюсселе 22−23 апреля.
«Стороны намерены изучить возможности финансирования таких отраслей, как беспилотники следующего поколения, передовые коммуникации, электронная защита или космические технологии, среди прочих с целью углубления промышленного и технологического партнерства между европейскими и украинскими игроками», — говорится в документе.
«Это заявление важно, поскольку мы хотим быть на передовой продвижения финского экспорта и, таким образом, укрепления экономики и структур Украины. Мы стремимся участвовать в финансовых проектах и ​​надеемся, что все больше финских компаний найдут рыночные возможности в Украине. Мы призываем компании обращаться к нам и активно ищем решения для финансирования», — прокомментировала это заявление вице-президент по международным отношениям Finnvera Пекка Карковирта.
Finnvera начала предоставление гарантий по экспортным кредитам для Украины с начала 2024 года в соответствии со специальным обязательством Министерства экономики и занятости по компенсации ущерба на сумму EUR200 млн на 2024−2026 годы. К концу 2025 года Украина занимала 20-е место по объему экспортных кредитных гарантий Finnvera с общими обязательствами EUR85 млн.
«Мы надеемся, что эта инициатива поддержит польско-украинское военное сотрудничество и позволит финансировать конкретные проекты в этой сфере», — прокомментировала заявление первый вице-президент правления BGK Марта Постула.
По материалам:
Finance.ua
