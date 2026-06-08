Какие страны наиболее активно платят украинскому бизнесу (инфографика) Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Какие страны наиболее активно платят украинскому бизнесу (инфографика)

Украинский бизнес все активнее работает с международной аудиторией. Несмотря на то, что основное количество онлайн транзакций приходится на Украину, международные платежи уже формируют весомую часть оборота и демонстрируют значительно более высокий средний чек.

Эксперты WayForPay проанализировали статистику онлайн-платежей и определили, карты каких стран чаще всего используют для оплаты украинских товаров и услуг.

Украина — главный рынок для онлайн-оплат

В 2025 году через украинские карты осуществлено 20,5 млн транзакций на сумму ₴18,57 млрд. Это более 90% всех платежей по количеству.

В то же время, международная аудитория остается чрезвычайно важной для украинского бизнеса. Несмотря на доминирование Украины по количеству оплат, иностранные покупатели обеспечивают большую часть выручки украинских компаний.

Иностранные карты приносят значительно больший средний чек

Одна из наиболее интересных закономерностей в данных — разница между средними суммами платежей. В 2025 году средний чек украинской карты составлял около ₴906. Для иностранных карт этот показатель достигал примерно ₴3279.

Фактически интернациональные клиенты тратили в среднем более чем в 3,5 раза больше одной транзакции. Благодаря этому иностранные карты формируют почти треть всего оборота, хотя их доля по количеству транзакций остается относительно небольшой.

Для бизнеса это означает, что выход на международную аудиторию может влиять на выручку гораздо сильнее, чем увеличение количества локальных заказов.

Рост роли интернациональных платежей соответствует глобальным тенденциям электронной коммерции. По данным международных исследований, трансграничная торговля уже формирует около 20% мирового e-commerce, а темпы ее роста опережают общий рынок онлайн-продаж.

США и Польша возглавляют рейтинг иностранных рынков

США стали самым крупным иностранным рынком по сумме онлайн-оплат в 2025 году. Картами американских банков были проведены платежи в пользу украинского бизнеса более чем на ₴1,31 млрд.

На втором месте разместилась Польша с показателем почти ₴947 млн. В четверку лидеров также вошли Великобритания и Германия.

Причины

Такая география выглядит закономерной. Именно в этих странах проживают крупные украинские общины, а также значительное количество граждан Украины, переехавших за границу после начала полномасштабной войны. В то же время, эти государства принадлежат к крупнейшим цифровым рынкам мира и имеют высокую культуру онлайн-платежей.

Эта тенденция отвечает и глобальным действиям в сфере электронной коммерции. По оценкам международных исследователей, объемы трансграничной онлайн-торговли в мире уже превышают $1 трлн и продолжают стабильно расти. Покупатели все чаще заказывают товары и услуги за пределами своей страны, а бизнес активно выходит на международную аудиторию через цифровые каналы продаж.

Лидеры

Данные за 2026 год демонстрируют подобную картину. США, Польша, Великобритания и Германия сохраняют статус самых крупных международных рынков для украинских продавцов.

В число наиболее активных также входят Чехия, Канада, Израиль, Испания и Италия.

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