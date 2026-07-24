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Уже 6 дней ни один корабль не идет в Украину: эксперт оценил масштабы угрозы

Казна и Политика
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Из-за роста рисков транспортные суда отказываются заходить в украинские порты на Черном море шестой день подряд. Следовательно, экспорт аграрной продукции по морю приостановился.
Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНИАН отметил, что перенаправить все зерно по суше через страны Европейского Союза не получится, поэтому ущерб для аграриев неизбежен и может достичь 300 долларов на гектар.
«Мы за последние месяцы экспортировали через морские терминалы не менее 3,5 миллиона тонн зерна ежемесячно. Потери будут большие. Потому что движение через Европейский Союз — даже если они откроют для нас это пространство — не может покрыть потребность в экспорте. ЕС может дать объем где-то 1,6 миллиона тонн, если этого идти через Гданьск и другие портовые терминалы — но по-моему. потому что уровень воды в реке очень низкий», — предупреждает Козаченко.
Ситуация усугубляется большими избыточными запасами зерна из прошлого сезона, которые превышают 10 млн тонн. У фермеров недостаточно мощностей для сбора нового урожая.
«Удержание существенно бьет по карману наших сельхозпроизводителей. Сейчас трудно сказать, я думаю, что на тонне каждый день фермер теряет до 10 долларов — 3−4 доллара в день точно», — считает Козаченко.
В случае наиболее пессимистического варианта развития событий — невозобновление морского экспорта в течение 2−3 месяцев — убытки аграриям будут колоссальные.
«Зерно будут дешевле продавать, оно будет терять свое качество, останется неубранным урожай. Зависит от того, сколько мы не соберем, но минимум 300 долларов на гектар — это будут минимальные потери, которые понесут фермеры», — предупреждает Козаченко.
Министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что заход судов в порты Украины полностью остановлен, хотя о блокаде морского экспорта пока речь не идет. Пока нет ответа, как долго продлится нынешняя ситуация.
По материалам:
УНІАН
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