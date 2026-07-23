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Количество пенсионеров в Украине упало до исторического минимума

Казна и Политика
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Количество пенсионеров в Украине упало до исторического минимума
Количество пенсионеров в Украине упало до исторического минимума
Численность пенсионеров в Украине стремительно сокращается и достигла самого низкого уровня с момента обретения независимости.
Такая тенденция показывает глубокие демографические и социально-экономические вызовы, с которыми сталкивается государство и система пенсионного обеспечения.
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Динамика численности

По состоянию на 1 июля этого года в стране зарегистрировано 9 976 619 пенсионеров, что стало новым историческим минимумом. Эксперты обращают внимание на то, что сокращение количества получателей произошло в ускоренном темпе: только за первые пять месяцев текущего года снижение было больше, чем в течение всего предыдущего года, что свидетельствует об углублении негативной демографической динамики.
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Экономические последствия и реальная стоимость пенсий

При снижении численности пенсионеров средний размер выплат составляет 7273 гривны, что примерно соответствует 163 долларам США. Номинальная сумма может выглядеть на первый взгляд относительно значительной, но реальная покупательная способность снижается на фоне роста цен на товары и услуги. Это обостряет дискуссии об адекватности пенсионных выплат и механизмах их индексирования.
На сокращение количества пенсионеров влияет ряд факторов: естественное сокращение населения, миграционные процессы и изменения в пенсионном законодательстве.
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Последствия такой тенденции отображаются в финансовой устойчивости Пенсионного фонда — уменьшение числа работающих, платящих взносы, создает дополнительное давление на бюджет системы социальной защиты. Это, в свою очередь, ставит под вопрос долгосрочную способность обеспечивать постоянный уровень выплат и требует пересмотра подходов к финансированию пенсий.
Требуется комплексный анализ текущей ситуации и разработка стратегий, которые смогут обеспечить устойчивость пенсионной системы, защитить покупательскую способность получателей выплат и снизить фискальную нагрузку на государственный бюджет. Среди направлений для рассмотрения — меры по поддержке занятости и легализации труда, усовершенствование механизмов индексации выплат и поиск дополнительных источников финансирования системы.
По материалам:
AgroWeek
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