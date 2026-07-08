Пенсии возрастут. Правительство готовит реформу, теперь будут платить от 6000 грн. Что нужно знать? Сегодня 17:32 — Личные финансы

Пенсии возрастут. Правительство готовит реформу, теперь будут платить от 6000 грн. Что нужно знать?

Украинская пенсионная система может претерпеть одни из самых больших изменений за последние годы. Правительство работает над реформой, которая предусматривает минимальную гарантированную пенсию на уровне не менее 6 тыс. грн, пересмотр принципов начисления выплат и отмену отдельных специальных пенсий. Если изменения будут приняты, они могут затронуть более 4 млн украинцев, которые сегодня получают меньшие выплаты.

Минимальную пенсию хотят повысить до 6 тысяч гривен

Пока реформа еще не принята. Кабинет Министров должен доработать законопроект и представить его на рассмотрение Верховной Рады.

В то же время, уже известно, что одним из главных нововведений может стать установление минимальной гарантированной пенсии на уровне не менее 6 тыс. грн.

По словам главы Налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, именно такой вариант сейчас обсуждается с Министерством социальной политики. Он отметил, что первый этап повышения может быть реализован за счет резервов Пенсионного фонда.

По оценкам правительства, сегодня пенсию менее 6 тыс. грн получают более 4,3 млн. украинцев. Именно эта категория может стать основным получателем повышения после запуска реформы.

Пенсии хотят привязать к официальному стажу

Еще одно ключевое изменение касается принципа расчета пенсий.

Правительство предлагает максимально увязать предстоящий размер выплат с продолжительностью официального страхового стажа и суммой уплаченных взносов.

Фактически это означает, что чем дольше человек официально работал и чем больше были взносы в Пенсионный фонд, тем выше должна быть его пенсия.

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Кроме того, парламенту планируется предложить пакет законодательных изменений, который позволит отделить более 180 видов социальных выплат от прожиточного минимума. Это позволит более гибко пересматривать размеры различных видов помощи.

Специальные пенсии могут отменить

Отдельный блок реформ касается специальных пенсий для отдельных категорий граждан.

Речь идет о выплатах судьям и прокурорам, которые в отдельных случаях могут составлять сотни тысяч гривен.

Власти предлагают отказаться от такой системы и перейти к единому принципу: размер пенсии должен зависеть прежде всего от официального стажа работы и уплаченных взносов, а не от профессии или специального статуса.

Планируют внедрить накопительную систему

В перспективе реформа предполагает запуск второго — накопительного уровня пенсионной системы.

Как пояснил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, кроме действующей солидарной модели, где работающие украинцы финансируют выплаты нынешним пенсионерам, у каждого гражданина будет собственный накопительный пенсионный счет.

Также среди долгосрочных целей правительства — регулярная индексация пенсий и повышение коэффициента замещения заработной платы до около 40%. Это означает, что пенсия должна составлять не менее 40% официальной зарплаты человека.

В то же время, несмотря на сложную демографическую ситуацию и последствия войны, повышать пенсионный возраст пока не планируется.

Более того, когда могут заработать новые правила и как изменится пенсионная система, смотрите в видео по ссылке:

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