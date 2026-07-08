Германия vs Чехия: где придется платить меньше налогов работникам и предпринимателям Сегодня 17:02 — Личные финансы

Немецкая налоговая система считается одной из самых сложных в Европейском Союзе.

Многие украинцы в Европе до сих пор считают, что если доход поступает на украинский счет ФЛП, то налоговые органы европейских стран не будут иметь к нему никакого отношения. Однако в 2026 году такой подход может привести к серьезным последствиям. Ключевое значение имеет статус налогового резидентства.

По общему правилу, человек становится налоговым резидентом европейской страны, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

он находится в стране более 183 дней в течение календарного или налогового года;

центр его жизненных и экономических интересов находится в этой стране. Речь идет, в частности, о проживании семьи, обучении детей, наличии долгосрочного договора аренды жилья или постоянного места работы.

Учитывая автоматический обмен финансовой информацией между государствами, скрыть доходы или банковские счета становится все сложнее. Поэтому для проживающих в Европе самой безопасной стратегией остается полная налоговая прозрачность.

Германия

Немецкая налоговая система считается одной из самых сложных в Европейском Союзе.

Наемные работники

Налог на доходы физических лиц имеет прогрессивную шкалу — от 14% до 42%. Для граждан с очень высокими доходами ставка может достигать 45%.

На конечный размер налогового бремени существенно влияет налоговый класс (Steuerklasse). Например, супруги могут выбрать различные комбинации классов, что позволяет оптимизировать налоговые платежи.

В 2026 году не облагаемый налогом минимум (Grundfreibetrag) составляет 12 096 евро на человека в год. Кроме того, с зарплаты могут удерживаться церковный налог в размере 8−9% и солидарный сбор.

Предприниматели

Регистрация бизнеса как Gewerbe или свободный работник (Freiberufler). Кроме подоходного налога, предприниматели платят местный промышленный налог (Gewerbesteuer), если прибыль превышает 24 тыс. 500 евро.

Чехия

Чехия привлекает фиксированными сборами и относительно невысокими ставками.

Наемные работники

Базовая ставка НДФЛ — 15%. Если годовой доход превышает 36-кратный размер средней зарплаты (около 1,6 млн. крон), то на сумму превышения действует ставка 23%.

Каждый плательщик имеет право на базовую налоговую скидку на себя (sleva na poplatníka) — 30 тыс. 840 крон в год, что уменьшает сумму начисленного налога.

Предприниматели

Для чешских «ФЛП» (OSVČ) действует режим паушального налога (paušální daň). Вы платите фиксированную сумму на месяц, которая уже включает подоходный налог, социальную и медицинскую страховку.

В 2026 году в зависимости от категории дохода (зоны) это стоит от 9 тыс. до 26 тыс. крон в месяц. Никаких отчетов и чеков заплатил и спишь спокойно.

Сколько остается «на руки»

Для сравнения рассмотрим пример наемного работника, у которого нет детей, не состоит в браке (для Германии это самый жесткий 1-й налоговый класс) и получает «грязную» (Gross) зарплату в размере 3 тыс. евро в месяц (36 тыс. евро в год).

Примерный расчет того, сколько съедят налоги и социальные сборы в разных странах в 2026 году и сколько человек получит «чистыми» (Net) — в таблице ниже:

Страна Зарплата "грязными" (месяц) Подоходный налог (НДФЛ) Социальные и медицинские сборы Итого "на руки" (чистыми) Германия 3 тыс. евро ~9,7 % (1-й класс) ~21,7 % ~2 тыс. 54 евро Чехия 3 тыс. евро (~75 тис. CZK) ~9.,5 % (с базовой скидкой) ~11,6 % ~2 тыс. 360 евро (~59 тыс. CZK)

Сравним условия для мелкого бизнеса (самозанятых лиц/предпринимателей) с чистым годовым доходом (оборотом для паушальных систем) в размере 40 тыс. евро в год.

Страна Основной режим для микробизнеса Сколько примерно уходит на налоги и соцстрахование в год В чем особенность системы Германия Gewerbe (общая система) ~10 тыс. 500 – 12 тыс. евро (НДСО + промышленный налог) Зависит от общины. Можно списывать расходы на авто, технику, аренду Чехия Paušální daň (1 или 2 зона) Фиксированно ~4 тыс. 200 – 5 тис. 500 евро в год Один платеж за все, никакой бухгалтерии

В статье «Налоги для украинцев в Европе: где выгоднее жить и работать в 2026 году» Finance.ua разобрался, за что, кому и сколько сейчас приходится платить, как не попасть в ловушку двойного налогообложения и чем отличаются правила в топ-странах Европы.

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