С 2028 года украинцы в Чехии не смогут ездить с украинскими номерами Сегодня 16:06 — Личные финансы

Украинские автомобили смогут получить чешские номера

В специальном реестре автомобилей на украинских номерах в Чехии с начала 2026 года было зарегистрировано более тысячи новых транспортных средств. Общее количество таких авто, оформленных украинцами с временной защитой, составило 28 925.

Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на Novinky.cz.

В то же время эксперты считают, что фактическое количество автомобилей на украинской регистрации в Чехии больше. Хотя специальный реестр упрощает работу полиции, владельцы таких транспортных средств пока освобождены от обязательного технического контроля, что, по мнению чешских властей, создает определенные риски. Однако это исключение планируется отменить.

Регистрация украинских авто обязательна

Обязанность для украинцев, прибывших в Чехию на автомобилях с украинской регистрацией, зарегистрировать транспортное средство в специальном реестре действует с начала 2024 года. За отсутствие такой регистрации или взятие на учет предусмотрен значительный штраф.

Поскольку такие автомобили считаются участниками международного движения, временно находящимися за пределами страны регистрации, на них не распространяется требование проходить технический контроль за пределами Украины.

Впрочем, в будущем эта норма может измениться, сообщил изданию представитель Министерства транспорта Чехии Франтишек Емелка.

«В будущем регулярному техническому контролю должны подлежать как автомобили, ранее зарегистрированные в реестре украинских транспортных средств, так и автомобили вновь прибывших граждан Украины с разрешением на пребывание в Чехии, которые пользуются украинскими номерами», — сказал он.

Украинские автомобили смогут получить чешские номера

В случае принятия законопроекта, предусматривающего изменения для лиц с временной защитой в Чехии, уже с начала следующего года автомобили на украинских номерах можно будет регистрировать в общем чешском реестре транспортных средств с получением чешских номерных знаков и необходимостью растаможки автомобиля.

Пока такая регистрация практически невозможна. Кроме того, украинцы с временной защитой фактически не могут зарегистрировать на свое имя даже автомобиль, приобретенный в Чехии и зарегистрированный на чешских номерах.

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С начала 2028 года такая регистрация станет обязательной — люди с разрешением на пребывание в Чехии не смогут ездить здесь на украинских номерах. Исключение должно длиться первые шесть месяцев после получения такого разрешения, то есть и временной защиты.

За нарушение этой обязанности будет грозить штраф до 30 тысяч крон водителю и до 50 тысяч крон.

В Чехии может быть до 40 тысяч автомобилей на украинских номерах

По оценкам Чешского бюро страховщиков — профессионального объединения страховых компаний, предоставляющих услугу страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей, — на самом деле в Чехии находятся не почти 29 тысяч автомобилей на украинских номерах, а примерно на 11 тысяч больше — около 40 тысяч.

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Из них, по оценкам, около 1500 не застрахованы, остальные имеют страхование от украинских страховых компаний. После внесения в чешский реестр они должны быть застрахованы в чешских компаниях.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что для украинцев, которые проживают в Чехии с временной защитой и пользуются автомобилями на украинских номерах, потеря или кража номерного знака может создать серьезные трудности. Отдельной упрощенной процедуры для замены украинских номеров за границей пока нет.

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