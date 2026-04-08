Украинцы на втором месте по учредительству компаний в Чехии
В 2025 году в Чехии было основано 2206 компаний, находящихся в исключительной собственности украинцев, что на 50% больше по сравнению с 2021 годом.
Об этом свидетельствуют данные анализа, предоставленного ČTK компанией CRIF — Czech Credit Bureau, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.
Иностранцы составляют 20% среди владельцев новых компаний, чаще всего это граждане Украины и Словакии.
В прошлом году в Чехии было создано 32 380 компаний с владельцем только из одной страны. 80% из них полностью принадлежали гражданам Чехии.
Владельцами 20% стали граждане из других стран.
Вторую по величине долю составили фирмы с владельцами из Украины. Таких компаний было основано 2206, что составляет 7% всех новых компаний.
Компаний, на 100% принадлежащих словакам, на чешский рынок вышло 1528 — около 5% от общего количества.
Среди владельцев учрежденных компаний преобладают граждане стран ЕС и Великобритании.
Также встречаются фирмы, принадлежащие выходцам из россии. Их число сократилось с 331 в 2018 г. до 181 в прошлом году. На рынок их вышло на 45% меньше. В прошлом году на рынок также вышло 159 фирм, на 100% принадлежащих гражданам Вьетнама.
Напомним, украинцы составляют 10% рабочей силы в строительной сфере Чехии, что предотвращает усугубление кадрового кризиса. Их отъезд после войны усложнит ситуацию, но откроет возможности для чешских компаний в Украине.
Также мы писали, что иностранцы могут подать заявку на гражданство и получение чешского паспорта только после непрерывного проживания в стране на законных основаниях.
Претендовать на гражданство Чехии можно после проживания на территории страны в течение не менее 10 лет и по упрощенной натурализации.
Получить гражданство Чехии методом натурализации могут иностранцы со статусом постоянного резидента. Основные требования к сроку проживания следующие:
- 5 лет — для лиц с видом на постоянное жительство (ВНЖ);
- 10 лет — для тех, кто большую часть времени находился в стране с временным видом на жительство (ВНЖ);
- 3 года — для граждан ЕС после получения ПМЖ.
