Зарплаты в Чехии растут медленно: сравнение со странами Вышеградской четверки — Finance.ua

Зарплаты в Чехии растут медленно: сравнение со странами Вышеградской четверки Сегодня 13:32 — Личные финансы

Зарплаты в Чехии растут медленно: сравнение со странами Вышеградской четверки

Среди стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) самый медленный рост средних зарплат зафиксирован в частном секторе Чехии.

Об этом свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании Forvis Mazars, сообщает издание Czechia Online

В пересчете на евро чешские зарплаты выросли всего на 4% и сейчас составляют 1849 евро (или 46 557 крон).

Как выросли з.п. в других странах:

в Польше средняя зарплата выросла на 11% и достигла 1988 евро,

в Венгрии — на 12% (1781 евро),

в Словакии — на 10% (1524 евро).

Несмотря на медленные темпы роста, Чехия остается на втором месте по размеру средней зарплаты в регионе, уступая только Польше.

В исследовании учитывались данные из 22 стран Центральной и Восточной Европы, в частности — уровень налогообложения и зарплат.

Зарплаты в Чехии: средние и минимальные

По информации Чешского статистического управления, номинальная средняя зарплата в стране в первом квартале 2025 года выросла на 6,7% и составила 46 924 кроны. С учетом инфляции это значит реальный рост зарплат на 3,9%.

Для сравнения с более развитыми соседями: в Австрии средняя зарплата составляет 5009 евро (126 125 крон), а в Германии — 4634 евро (116 682 кроны).

Что касается минимальных зарплат, то Чехия с показателем 826 евро (20 800 крон) почти сравнялась со средним уровнем по региону — 846 евро.

В Словакии этот показатель составляет 816 евро, в Польше — 1094 евро. В то же время в Австрии и Германии минимальные зарплаты превышают 2000 евро.

Как говорят эксперты, зарплаты в Чехии растут достаточно сдержанно из-за общей экономической ситуации и осторожности работодателей на фоне неопределенности. Впрочем, чешская экономика остается стабильной, что, по мнению специалистов, дает потенциал для более активного повышения доходов в будущем.

Отметим, средняя зарплата в Украине, по расчетам Госстата, за год выросла на 24% и в первом квартале 2025 года достигла показателя 23 460 грн. В долларовом эквиваленте это чуть больше $560.

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