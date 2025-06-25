Зарплаты в Чехии растут медленно: сравнение со странами Вышеградской четверки — Finance.ua

Зарплаты в Чехии растут медленно: сравнение со странами Вышеградской четверки
Среди стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) самый медленный рост средних зарплат зафиксирован в частном секторе Чехии.
Об этом свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании Forvis Mazars, сообщает издание Czechia Online.
В пересчете на евро чешские зарплаты выросли всего на 4% и сейчас составляют 1849 евро (или 46 557 крон).
Как выросли з.п. в других странах:
- в Польше средняя зарплата выросла на 11% и достигла 1988 евро,
- в Венгрии — на 12% (1781 евро),
- в Словакии — на 10% (1524 евро).
Несмотря на медленные темпы роста, Чехия остается на втором месте по размеру средней зарплаты в регионе, уступая только Польше.
В исследовании учитывались данные из 22 стран Центральной и Восточной Европы, в частности — уровень налогообложения и зарплат.
Зарплаты в Чехии: средние и минимальные
По информации Чешского статистического управления, номинальная средняя зарплата в стране в первом квартале 2025 года выросла на 6,7% и составила 46 924 кроны. С учетом инфляции это значит реальный рост зарплат на 3,9%.
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Для сравнения с более развитыми соседями: в Австрии средняя зарплата составляет 5009 евро (126 125 крон), а в Германии — 4634 евро (116 682 кроны).
Что касается минимальных зарплат, то Чехия с показателем 826 евро (20 800 крон) почти сравнялась со средним уровнем по региону — 846 евро.
В Словакии этот показатель составляет 816 евро, в Польше — 1094 евро. В то же время в Австрии и Германии минимальные зарплаты превышают 2000 евро.
Как говорят эксперты, зарплаты в Чехии растут достаточно сдержанно из-за общей экономической ситуации и осторожности работодателей на фоне неопределенности. Впрочем, чешская экономика остается стабильной, что, по мнению специалистов, дает потенциал для более активного повышения доходов в будущем.
Отметим, средняя зарплата в Украине, по расчетам Госстата, за год выросла на 24% и в первом квартале 2025 года достигла показателя 23 460 грн. В долларовом эквиваленте это чуть больше $560.
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