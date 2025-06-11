Зарплаты украинцев растут, но не для всех: сколько платят в разных отраслях — Finance.ua

Зарплаты украинцев растут, но не для всех: сколько платят в разных отраслях
В I квартале 2025 года средняя зарплата в Украине составила 23 460 грн, что почти на четверть (24,1%) больше, чем в прошлом году. Как сообщает народный депутат Даниил Гетманцев, реальный рост зарплат превысил уровень инфляции на 10,5 процентных пункта — инфляция за квартал составила 13,6%.
Напомним, в долларовом эквиваленте средняя зарплата в январе-марте 2025 года составила $562 — это на $48 больше, чем в среднем до начала полномасштабной войны.
По словам Гетманцева, в 13 из 25 секторов экономики зарплата не дотягивает до среднеукраинской. Однако средний показатель значительно подтянули вверх три отрасли (IТ — 65579 грн, авиатранспорт — 52561 грн, финансовая и страховая деятельность — 50289 грн).
Какими темпами растут зарплаты
Самые высокие темпы роста зарплат зафиксированы в следующих отраслях:
- авиационный транспорт — +51,5%;
- сельское хозяйство — +46,9%;
- строительство — +35,3%
В то же время даже после таких темпов роста средняя зарплата в строительстве составляла всего 19 699 грн (около $472), а в агросекторе — 21 295 грн ($510).
Однако далеко не все отрасли показывают положительную динамику: зарплаты в области водного транспорта снизились на 6,1%. Также в малооплачиваемые сферы с вдвое меньшим ростом, чем в среднем по экономике, вошли:
- культура (музеи, архивы, библиотеки) — средняя зарплата 12 448 грн, рост всего на 12,5%;
- творчество и искусство — 13 014 грн., +12,9%;
- образование — 14 307 грн, +13,1%;
- медицина — 17222 грн, +11,6%.
Как отмечает Гетманцев, рост зарплат в этих областях не покрывает даже официальный уровень инфляции. К примеру, продукты питания за этот период подорожали на 15,5%, а коммунальные услуги — на 19,5%.
Бедность и несоответствие зарплатам ЕС
По статистике, средняя зарплата в строительной отрасли даже после роста на 35,3% составила 19 699 грн (эквивалент $472). Повышение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве на 46,9% позволило добиться показателя 21 295 грн ($510). А средние зарплаты в промышленности благодаря увеличению на 28,1% составили 26 183 грн ($627).
Гетманцев отмечает: работники строительства, агросектора и промышленности востребованы в ЕС, а в Украине они до сих пор получают от $300 до $600 в месяц. Это вызывает тревогу по поводу потенциального дефицита кадров для послевоенного восстановления страны.
«Бедность работающего населения — проблема для Украины не новая, ее нельзя списывать исключительно на продолжающуюся войну. Впоследствии люди, которые сегодня зарабатывают эквивалент $300−500, будут получать (если наработают немаленький минимальный стаж в 30/35 лет) одни из самых низких пенсий на нашем континенте — эквивалент $100−150, создавая из-за этого еще большую общую бедность украинцев», — отметил нардеп.
Что делать
Гетманцев еще раз подчеркивает необходимость:
- повышения минимальной заработной платы с учетом инфляции;
- мер по созданию высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест;
- создания стимулирующих условий для привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата.
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