Зарплаты украинцев растут, но не для всех: сколько платят в разных отраслях — Finance.ua

Зарплаты украинцев растут, но не для всех: сколько платят в разных отраслях Сегодня 09:09 — Личные финансы

Зарплаты украинцев растут, но не для всех: сколько платят в разных отраслях

реальный рост зарплат превысил уровень инфляции на 10,5 процентных пункта — инфляция за квартал составила 13,6%. В I квартале 2025 года средняя зарплата в Украине составила 23 460 грн, что почти на четверть (24,1%) больше, чем в прошлом году. Как сообщает народный депутат Даниил Гетманцев,— инфляция за квартал составила 13,6%.

Напомним, в долларовом эквиваленте средняя зарплата в январе-марте 2025 года составила $562 — это на $48 больше, чем в среднем до начала полномасштабной войны.

По словам Гетманцева, в 13 из 25 секторов экономики зарплата не дотягивает до среднеукраинской. Однако средний показатель значительно подтянули вверх три отрасли (IТ — 65579 грн, авиатранспорт — 52561 грн, финансовая и страховая деятельность — 50289 грн).

Какими темпами растут зарплаты

Самые высокие темпы роста зарплат зафиксированы в следующих отраслях:

авиационный транспорт — +51,5%;

сельское хозяйство — +46,9%;

строительство — +35,3%

В то же время даже после таких темпов роста средняя зарплата в строительстве составляла всего 19 699 грн (около $472), а в агросекторе — 21 295 грн ($510).

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Однако далеко не все отрасли показывают положительную динамику: зарплаты в области водного транспорта снизились на 6,1%. Также в малооплачиваемые сферы с вдвое меньшим ростом, чем в среднем по экономике, вошли:

культура (музеи, архивы, библиотеки) — средняя зарплата 12 448 грн, рост всего на 12,5%;

творчество и искусство — 13 014 грн., +12,9%;

образование — 14 307 грн, +13,1%;

медицина — 17222 грн, +11,6%.

Как отмечает Гетманцев, рост зарплат в этих областях не покрывает даже официальный уровень инфляции. К примеру, продукты питания за этот период подорожали на 15,5%, а коммунальные услуги — на 19,5%.

Бедность и несоответствие зарплатам ЕС

По статистике, средняя зарплата в строительной отрасли даже после роста на 35,3% составила 19 699 грн (эквивалент $472). Повышение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве на 46,9% позволило добиться показателя 21 295 грн ($510). А средние зарплаты в промышленности благодаря увеличению на 28,1% составили 26 183 грн ($627).

Гетманцев отмечает: работники строительства, агросектора и промышленности востребованы в ЕС, а в Украине они до сих пор получают от $300 до $600 в месяц. Это вызывает тревогу по поводу потенциального дефицита кадров для послевоенного восстановления страны.

«Бедность работающего населения — проблема для Украины не новая, ее нельзя списывать исключительно на продолжающуюся войну. Впоследствии люди, которые сегодня зарабатывают эквивалент $300−500, будут получать (если наработают немаленький минимальный стаж в 30/35 лет) одни из самых низких пенсий на нашем континенте — эквивалент $100−150, создавая из-за этого еще большую общую бедность украинцев», — отметил нардеп.

Что делать

Гетманцев еще раз подчеркивает необходимость:

повышения минимальной заработной платы с учетом инфляции;

мер по созданию высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест;

создания стимулирующих условий для привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата.

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