Реальные зарплаты растут медленно из-за инфляции — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Реальные зарплаты растут медленно из-за инфляции — НБУ

Личные финансы
21
Реальные зарплаты растут медленно из-за инфляции — НБУ
Реальные зарплаты растут медленно из-за инфляции — НБУ
В мае украинский рынок труда продолжил активизироваться. Возрастает как количество вакансий, так и резюме. Однако нехватка квалифицированных кадров и далее тормозит деятельность предприятий.
Об этом свидетельствуют данные макроэкономического и монетарного обзора Национального банка.

Вакансии

В мае количество новых вакансий выросло на 7% в годовом исчислении. Резюме стало больше на 36%. Предложение растет быстрее спроса, что частично уменьшает кадровый дефицит.
График: НБУ
График: НБУ
В то же время нехватка работников все еще серьезная и продолжает ограничивать возможности бизнеса. Проблем добавляет и несоответствие между специальностями, которые ищут работодатели, и теми, которые предлагают претенденты.

Зарплаты

Нехватка кадров подталкивает бизнес повышать зарплаты, однако из-за высокой инфляции реальные доходы работников растут медленнее. По данным сайтов по поиску работы и опросов, ожидания украинцев по зарплатам совпадают с предложениями работодателей. Это означает, что оснований для резкого роста зарплат в обозримом будущем нет.
График: НБУ
График: НБУ
Вместо этого компании все чаще используют неценовые методы конкуренции — например, предоставляют жилье или предлагают дистанционную работу.

Миграция

Согласно данным ООН, на 17 апреля 2025 года за пределами Украины находятся более 6,9 миллиона граждан. С начала года уехали еще около 100 тысяч.
В то же время, по данным Международной организации по миграции, в Украине остаются 3,8 млн. внутренне перемещенных лиц, а 4,1 млн. украинцев вернулись в свои дома.
Больше всего ВПЛ сейчас проживает в Днепропетровской (16%) и Харьковской (12%) областях. Более половины из них — это люди с территорий, которые были под оккупацией.
Напомним, правительство рассматривает возможность повышения минимальной зарплаты, которая не менялась с апреля 2024 года и составляет 8 000 гривен, о чем свидетельствует проект бюджетной декларации на 2026−2028 годы.
По данным work.ua, средняя зарплата в мае — начале июня выросла до 25 тыс. грн. Это на 25% больше, если сравнивать с июнем 2024 года. К примеру, средняя зарплата продавца-консультанта сейчас 20 000 грн, а менеджер по продажам получает 32 500 грн, повар — 26 тыс. грн, водители в среднем 30 тыс. грн. В процентном плане увеличилась зарплата бухгалтера на 30% - до 25 тыс. грн и менеджера по продажам — 32 500 грн.
📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems