Реальные зарплаты растут медленно из-за инфляции — НБУ Сегодня 10:10 — Личные финансы

Реальные зарплаты растут медленно из-за инфляции — НБУ

В мае украинский рынок труда продолжил активизироваться. Возрастает как количество вакансий, так и резюме. Однако нехватка квалифицированных кадров и далее тормозит деятельность предприятий.

Об этом свидетельствуют данные макроэкономического и монетарного обзора Национального банка.

Вакансии

В мае количество новых вакансий выросло на 7% в годовом исчислении. Резюме стало больше на 36%. Предложение растет быстрее спроса, что частично уменьшает кадровый дефицит.

График: НБУ

В то же время нехватка работников все еще серьезная и продолжает ограничивать возможности бизнеса. Проблем добавляет и несоответствие между специальностями, которые ищут работодатели, и теми, которые предлагают претенденты.

Зарплаты

Нехватка кадров подталкивает бизнес повышать зарплаты, однако из-за высокой инфляции реальные доходы работников растут медленнее. По данным сайтов по поиску работы и опросов, ожидания украинцев по зарплатам совпадают с предложениями работодателей. Это означает, что оснований для резкого роста зарплат в обозримом будущем нет.

График: НБУ

Вместо этого компании все чаще используют неценовые методы конкуренции — например, предоставляют жилье или предлагают дистанционную работу.

Миграция

Согласно данным ООН, на 17 апреля 2025 года за пределами Украины находятся более 6,9 миллиона граждан. С начала года уехали еще около 100 тысяч.

В то же время, по данным Международной организации по миграции, в Украине остаются 3,8 млн. внутренне перемещенных лиц, а 4,1 млн. украинцев вернулись в свои дома.

Больше всего ВПЛ сейчас проживает в Днепропетровской (16%) и Харьковской (12%) областях. Более половины из них — это люди с территорий, которые были под оккупацией.

Напомним, правительство рассматривает возможность повышения минимальной зарплаты, которая не менялась с апреля 2024 года и составляет 8 000 гривен, о чем свидетельствует проект бюджетной декларации на 2026−2028 годы.

По данным work.ua, средняя зарплата в мае — начале июня выросла до 25 тыс. грн. Это на 25% больше, если сравнивать с июнем 2024 года. К примеру, средняя зарплата продавца-консультанта сейчас 20 000 грн, а менеджер по продажам получает 32 500 грн, повар — 26 тыс. грн, водители в среднем 30 тыс. грн. В процентном плане увеличилась зарплата бухгалтера на 30% - до 25 тыс. грн и менеджера по продажам — 32 500 грн.

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