Як зростала середня зарплата у травні: хто в лідерах — Finance.ua
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Як зростала середня зарплата у травні: хто в лідерах

Особисті фінанси
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Як зростала середня зарплата у травні: хто в лідерах
Як зростала середня зарплата у травні: хто в лідерах
За даними work.ua, середня зарплата у травні — на початку червня зросла до 25 тис. грн. Це на 25% більше, якщо порівнювати з червнем 2024 року.
Медіана заробітних плат розрахована за даними з 188 231 вакансії, розміщеної на Work.ua в Україні за останні 3 місяці.
Наприклад, середня зарплата продавця-консультанта нині 20 000 грн, а менеджер з продажу отримує 32 500 грн, кухар — 26 тис. грн, водії в середньому 30 тис. грн.
У відсотковому плані збільшилась зарплата бухгалтера на 30% - до 25 тис. грн та менеджера з продажу — 32 500 грн.

Найбільше зростання зарплати:

Показали такі вакансії:
  • Методолог +112%,
  • Інвестиційний аналітик +82%,
  • Програміст Java +79%,
  • Тім лід +66%,
  • Зоотехнік +57%,
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Раніше ми писали, що в базі даних Державної служби зайнятості (ДСЗ) налічувалося близько 2 тисяч актуальних вакансій з наданням житла.
Роботу з проживанням пропонують для лікарів, трактористів, машиністів сільськогосподарського виробництва, монтажників, складальників металопластикових конструкцій, операторів машинного доїння, продавців продовольчих товарів, підсобних робітників, водіїв, вантажників, швачок, кухарів, електрогазозварників, електриків дільниці тощо.
А лідерами за кількістю таких пропозицій стали Львівська, Київська області та столиця.
Житло може надаватися у різних форматах: гуртожитки, готельні номери, квартири. Умови проживання можуть варіюватися від окремої кімнати до спільного проживання з іншими працівниками.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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