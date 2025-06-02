Як зростала середня зарплата у травні: хто в лідерах — Finance.ua

Як зростала середня зарплата у травні: хто в лідерах Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Як зростала середня зарплата у травні: хто в лідерах

За даними work.ua , середня зарплата у травні — на початку червня зросла до 25 тис. грн. Це на 25% більше, якщо порівнювати з червнем 2024 року.

Медіана заробітних плат розрахована за даними з 188 231 вакансії, розміщеної на Work.ua в Україні за останні 3 місяці.

Наприклад, середня зарплата продавця-консультанта нині 20 000 грн, а менеджер з продажу отримує 32 500 грн, кухар — 26 тис. грн, водії в середньому 30 тис. грн.

У відсотковому плані збільшилась зарплата бухгалтера на 30% - до 25 тис. грн та менеджера з продажу — 32 500 грн.

Найбільше зростання зарплати:

Показали такі вакансії:

Методолог +112%,

Інвестиційний аналітик +82%,

Програміст Java +79%,

Тім лід +66%,

Зоотехнік +57%,

з наданням житла. Раніше ми писали, що в базі даних Державної служби зайнятості (ДСЗ) налічувалося близько 2 тисяч актуальних вакансій

Роботу з проживанням пропонують для лікарів, трактористів, машиністів сільськогосподарського виробництва, монтажників, складальників металопластикових конструкцій, операторів машинного доїння, продавців продовольчих товарів, підсобних робітників, водіїв, вантажників, швачок, кухарів, електрогазозварників, електриків дільниці тощо.

А лідерами за кількістю таких пропозицій стали Львівська, Київська області та столиця.

Житло може надаватися у різних форматах: гуртожитки, готельні номери, квартири. Умови проживання можуть варіюватися від окремої кімнати до спільного проживання з іншими працівниками.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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