Як зростала середня зарплата у травні: хто в лідерах — Finance.ua

Як зростала середня зарплата у травні: хто в лідерах
За даними work.ua, середня зарплата у травні — на початку червня зросла до 25 тис. грн. Це на 25% більше, якщо порівнювати з червнем 2024 року.
Медіана заробітних плат розрахована за даними з 188 231 вакансії, розміщеної на Work.ua в Україні за останні 3 місяці.
Наприклад, середня зарплата продавця-консультанта нині 20 000 грн, а менеджер з продажу отримує 32 500 грн, кухар — 26 тис. грн, водії в середньому 30 тис. грн.
У відсотковому плані збільшилась зарплата бухгалтера на 30% - до 25 тис. грн та менеджера з продажу — 32 500 грн.
Найбільше зростання зарплати:
Показали такі вакансії:
- Методолог +112%,
- Інвестиційний аналітик +82%,
- Програміст Java +79%,
- Тім лід +66%,
- Зоотехнік +57%,
Раніше ми писали, що в базі даних Державної служби зайнятості (ДСЗ) налічувалося близько 2 тисяч актуальних вакансій з наданням житла.
Роботу з проживанням пропонують для лікарів, трактористів, машиністів сільськогосподарського виробництва, монтажників, складальників металопластикових конструкцій, операторів машинного доїння, продавців продовольчих товарів, підсобних робітників, водіїв, вантажників, швачок, кухарів, електрогазозварників, електриків дільниці тощо.
А лідерами за кількістю таких пропозицій стали Львівська, Київська області та столиця.
Житло може надаватися у різних форматах: гуртожитки, готельні номери, квартири. Умови проживання можуть варіюватися від окремої кімнати до спільного проживання з іншими працівниками.
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