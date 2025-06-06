Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам — Finance.ua

Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам Сегодня 09:02 — Личные финансы

Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам

Польша стала одной из первых стран, открывших двери для украинских беженцев. Многие ищут работу, чтобы иметь стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне. Где искать вакансии в Польше, сколько там платят разным специалистам и на что стоит обратить внимание — рассказываем в статье Finance.ua.

Где искать работу в Польше: ресурсы

Местные центры занятости (Powiatowy Urząd Pracy). Здесь предоставляют информацию об актуальных вакансиях и помогают с оформлением документов.

Интернет-порталы по поиску работы. Самостоятельно искать вакансии можно здесь: Pracuj.pl, InfoPraca.pl, OLX Praca.

Тематические группы в Facebook, Telegram-каналы. Также волонтерские организации часто располагают информацией о первичной помощи с трудоустройством.

Частные агентства по трудоустройству. Они предлагают широкий спектр вакансий в разных отраслях, впрочем, это не бесплатно.

Какие документы нужны для трудоустройства

Граждане Украины, легально въехавшие в Польшу от 24 февраля 2022 года и имеющие временную защиту (PESEL UKR), могут работать без получения разрешений на работу иностранца.

Какие вакансии и какую зарплату предлагают

Средняя зарплата в Польше по состоянию на начало 2025 года после вычета составляет 6 201,37 злотых (в общем 8 613,14 злотых). Это чуть больше 68 тысяч гривен. Так, при поиске работы следует учесть, что в вакансиях преимущественно указывают зарплату до вычета налогов и социальных взносов, которые могут составлять до 32% от суммы.

Украинцам без знания языка чаще всего предлагают работу в сортировочных и упаковочных складах косметики, продуктов, одежды и т. д. В таких вакансиях отмечают оплату в размере 5−8 тыс. злотых (55−90 тыс. гривен). Зарплата зависит от количества рабочих часов.

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Много предложений по трудоустройству водителей-дальнобойщиков Им предлагают зарплату 9,5−10 тыс. злотых (104−109 тыс. гривен). Чуть больше могут заработать сварщики — от 9,2 до 12 тыс. злотых (100−130 тыс. гривен).

Мужчинам также предлагают работу электрика, монтажника, арматурщика. За такую ​​работу платят около 5−8 тыс. злотых (55−87 тыс. гривен). Для молодежи много вакансий в гостиницах — уборщики, официанты, бармены, повара и т. д. Зачастую при гостиницах работникам еще предлагают проживание.

Немало вакансий в сети супермаркетов Biedronka. Там можно получать от 4,9 до 8 тыс. злотых (54−87 тыс. гривен).

Справка Finance.ua:

Напомним, с 1 июня вступили в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Согласно им, уезды смогут создавать списки профессий, к которым будет приостановлен допуск иностранцев. Также можно полностью ограничить количество выданных разрешений. Однако, учитывая уровень безработицы в Польше, риск создания таких списков невелик;

также с 1 июня в Польше изменились и правила в отношении безработных. В частности, они касаются индексации помощи и новых норм по выплате пособия и места регистрации. Новое постановление отменяет выплату по безработице в размере 80% от базового пособия для безработных и для лиц, стаж которых составляет менее 5 лет. Они будут получать пособие в размере 100%. Вот что об этом известно.

Детальнее о трудоустройстве в других странах Европы читайте в статье по ссылке.

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