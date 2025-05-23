У Польщі з 1 червня змінюються правила для безробітних — Finance.ua

У Польщі з 1 червня змінюються правила для безробітних Сьогодні 15:07 — Особисті фінанси

У Польщі з 1 червня змінюються правила для безробітних

З 1 червня в Польщі набувають чинності зміни щодо безробітних. Зокрема вони стосуються індексації допомоги та нових норм щодо виплати допомоги та місця реєстрації.

Про це повідомляє in Poland.

Розмір допомоги по безробіттю

З 1 червня 2025 року збільшиться сума базової допомоги по безробіттю, вона становитиме:

1662,00 злотих брутто (1512,42 злотих нетто) протягом перших 90 днів права на допомогу;

1305,20 злотих брутто (1187,73 злотих нетто) протягом наступних днів права на допомогу.

Її розмір залежить від стажу роботи. На сьогодні це 1329,60 злотих брутто (1209,94 злотих нетто) і 1044,16 злотих брутто (950,19 злотих нетто) відповідно.

Реформа виплат допомоги по безробіттю

З початку червня набуває чинності реформа виплат допомоги по безробіттю. Новий закон передбачає комплексну модернізацію інститутів ринку праці.

Нова постанова скасовує виплату по безробіттю у розмірі 80% від базової допомоги для безробітних для осіб, чий стаж становить менше 5 років. Вони отримуватимуть допомогу у розмірі 100%.

Також нові норми скасовують обов’язок для безробітного реєструватися у службі зайнятості за місцем прописки. З червня стати на облік можна буде за місцем проживання.

Закон також передбачає надання першочергової допомоги, в тому числі непрацюючим членам багатодітної сім’ї з карткою багатодітної родини та непрацюючим одиноким батькам, які виховують хоча б одну дитину.

Розробка Індивідуального плану дій

Нові правила вносять зміни в розробку Індивідуального плану дій.

З червня його розроблятимуть лише для безробітних, які перебувають на обліку понад 120 днів, осіб, які довго не працюють, а також безробітних або осіб, які шукають роботу віком до 30 років. Зараз індивідуальний план розробляється для кожного безробітного протягом 60 днів після реєстрації.

Працівник центру зайнятості матиме обов’язок раз на 30 днів контактувати з безробітним.

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Закон також передбачає запровадження додаткового стажування, яке полягатиме у сприянні набуттю під час стажування не лише навичок, а й професійних кваліфікацій. Це буде оплачуване стажування.

Також запроваджено нові правила підтримки осіб до 30 років, які полягають у оцінці цифрових навичок особи, яка реєструється як безробітний або шукає роботу.

Освітній кредит та ваучер на поселення

Новий закон запроваджує освітній кредит до 400% від середньої зарплати. Кошти можуть бути використані, наприклад, на оплату навчання, навчання в аспірантурі, підтвердження знань і навичок, отримання документів, що підтверджують набуття знань і навичок. Після виконання зазначених умов можна буде списати 20% від суми кредиту.

З червня усі безробітні, незалежно від віку, зможуть претендувати на ваучер на поселення. Зараз цією формою допомоги можуть скористатися безробітні віком до 30 років.

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Роботодавці зможуть отримати доплати за працевлаштування особи старше 50 років. Розмір субсидії становитиме до 50% від мінімальної заробітної плати на місяць.

Довідка Finance.ua:

у Польщі спостерігається помітна трансформація на ринку праці — дедалі більше роботодавців відходять від традиційної моделі постійного працевлаштування. Замість неї компанії все активніше використовують контракти B2B, тимчасову зайнятість та аутсорсинг;

у Польщі набувають чинності зміни до Трудового кодексу, які можуть докорінно змінити ринок праці. Сейм ухвалив поправку, яка зобов’язує роботодавців публікувати точні діапазони зарплат у вакансіях і відкривати інформацію про винагороду працівників за ознакою статі. Порушникам загрожують штрафи до 30 тисяч злотих.



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