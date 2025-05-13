Кому в Польщі підвищать зарплату з липня 2025 — Finance.ua

Кому в Польщі підвищать зарплату з липня 2025 Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

Кому в Польщі підвищать зарплату з липня 2025

З 1 липня 2025 року медичні працівники в Польщі можуть розраховувати на підвищення мінімальної зарплати.

щорічній індексації, базою якої є середня заробітна плата в народному господарстві за попередній рік, пише Так, відповідно до Закону про мінімальну заробітну плату в охороні здоров’я заробітна плата в цій галузі підлягаєбазою якої є середня заробітна плата в народному господарстві за попередній рік, пише inpoland.net

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Підвищення заробітної плати стосуватиметься десяти професійних груп. Кожній групі було присвоєно трудовий коефіцієнт, який, помножений на середню зарплату по країні, визначає мінімальну заробітну плату.

Найвищий коефіцієнт — 1,45 — для лікарів і стоматологів за спеціальністю. Їх мінімальна зарплата зросте з 10375,45 злотих до 11863,49 злотих.

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Фармацевти, фізіотерапевти, клінічні психологи та медсестри та акушерки з ступенем магістра та спеціалізацією отримуватимуть щонайменше 10 554,42 злотих.

Лікарі без спеціалізації зароблятимуть від 9736,25 злотих. Інтерни отримуватимуть від 7772,63 злотих.

Інші професійні групи (парамедики, техніки, медичні працівники та санітари отримуватимуть від 5318,2 до 7036,28 злотих в залежності від професійної групи.

Нагадаємо, майже дев’ять із десяти українців позитивно оцінюють свою професійну ситуацію в Польщі.

Про це свідчать результати дослідження «Барометр польського ринку праці», проведеного компанією Personnel Service. Проте, незважаючи на високий рівень задоволеності працею, більшість українців не планують залишатися в Польщі на постійне проживання.

Довідка Finance.ua:

у Польщі зареєстровано понад 1,5 млн громадян України, з яких 980 тис. мають статус тимчасового захисту. Проте реальна кількість українців у Польщі може бути значно вищою, ніж вказують офіційні дані.

українці сплатили найбільше податків у Польщі за 2024 рік. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.

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