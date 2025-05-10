Українці задоволені роботою в Польщі, але не планують залишатися в країні надовго — Finance.ua

Українці задоволені роботою в Польщі, але не планують залишатися в країні надовго Сьогодні 16:06 — Світ

Українці задоволені роботою в Польщі, але не планують залишатися в країні надовго

Майже дев’ять із десяти українців позитивно оцінюють свою професійну ситуацію в Польщі.

Про це свідчать результати дослідження «Барометр польського ринку праці», проведеного компанією Personnel Service, пише inpoland.

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Проте, незважаючи на високий рівень задоволеності працею, більшість українців не планують залишатися в Польщі на постійне проживання.

Скільки українців задоволені роботою у Польщі

Згідно з опитуванням, 87% українців, які працюють у Польщі, задоволені своєю поточною професійною ситуацією. Це свідчить про добрі умови працевлаштування, конкурентні зарплати та можливості для стабільного доходу.

Проте лише 14% респондентів заявили, що розглядають можливість залишитися в Польщі надовго. Для більшості мігрантів із України ця країна залишається тимчасовим рішенням у пошуках безпеки та заробітку.

Як змінилося ставлення українців до поляків

Утім, хоча польський ринок праці дає українцям реальні можливості, ставлення до місцевого населення поступово охолоджується.

Сьогодні 64% українців мають позитивне ставлення до поляків — це на 6 процентних пунктів менше, ніж рік тому. Помітно зростає частка тих, хто має нейтральне ставлення — 32,75% (на 6 пунктів більше, ніж раніше).

Жінки виявляють вищий рівень прихильності: 69% українок позитивно ставляться до Польщі, порівняно з 56% чоловіків. Це може бути пов’язано з більшим обсягом підтримки, яку жінки отримали з початку повномасштабної війни в Україні.

Як поляки ставляться до українських працівників

Змінюється і настрій серед поляків. Хоча 48% респондентів заявили, що мають нейтральне ставлення до українських працівників, позитивне сприйняття знизилося до 23% — на цілих 12 пунктів менше, ніж у попередньому дослідженні.

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Натомість 24% поляків заявили про негативне або різко негативне ставлення до українців — це зростання на 6 пунктів.

Попри загалом позитивну картину на ринку праці, поступове охолодження міжкультурних стосунків та небажання українців залишатися в Польщі на постійне місце проживання сигналізують про новий етап адаптації та взаємної інтеграції.

Очевидно, що потрібна подальша робота над підтримкою міжнаціонального діалогу та стабільних умов працевлаштування для українських працівників.

Довідка Finance.ua:

у 2026 році в Польщі стартує оплачуваний пілотний проєкт для компаній та установ. Головна умова — гарантія незмінної зарплати для працівників;

у Польщі зареєстровано понад 1,5 млн громадян України, з яких 980 тис. мають статус тимчасового захисту. Проте реальна кількість українців у Польщі може бути значно вищою, ніж вказують офіційні дані;

українці сплатили найбільше податків у Польщі за 2024 рік. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

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