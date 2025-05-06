Скільки коштує життя в Польщі (житло, медицина та інше) — Finance.ua

Скільки коштує життя в Польщі (житло, медицина та інше) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Скільки коштує життя в Польщі (житло, медицина та інше)

В Польщі зареєстровано понад 1,5 млн громадян України, з яких 980 тис. мають статус тимчасового захисту. Проте реальна кількість українців у Польщі може бути значно вищою, ніж вказують офіційні дані.

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Житло

Ціни на оренду варіюються залежно від міста, району та типу житла. У великих містах, таких як Варшава, Краків та Гданськ, оренда значно дорожча, ніж у менших. У Варшаві оренда однокімнатної квартири коштує 3−4 тис. злотих (33−44 тис. грн) у центрі, 2−2,5 тис. (22−27 тис. грн) — на околицях. Двокімнатна квартира: центр — 4−5 тис. (44−55 тис. грн), околиці — 2,5−3,5 тис. злотих (27−37 тис. грн).

У Кракові оренда однокімнатної квартири від 1,5 тис. злотих (16 тис. грн) на околиці до 3,5 тис. (37 тис. грн) у центральній частині міста. У Гданську та Познані оренда такої квартири в передмісті обійдеться в 1,5−2 тис. злотих (16−22 тис. грн), у центрі — 2−3 тис. злотих (22−33 тис. грн). У Лодзі та Щецині у центральній частині — 1,5−2 тис. (16−22 тис. грн), на околиці — 1−1,5 тис. злотих (11−16 тис. грн).

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Витрати на комунальні послуги залежать від регіону, типу житла та кількості людей, які проживають у квартирі. У середньому, на комунальні послуги йде близько 500−900 злотих (5,4−10 тис. грн) на місяць.

Життя у Польщі очима українки з Херсона

Аліна родом з Херсона. До Польщі переїхала з окупованого на той момент росією міста і вже три роки живе в місті Хожув, що поряд із Катовіце, у Сілезькому воєводстві.

«Коли тільки приїхала, було страшно, бо все нове. Але насправді адаптуватися в Польщі не так вже й складно. Життя за кордоном — це завжди виклик, але Польща стала для мене тимчасовим прихистком, де я змогла знайти спокій, стабільність і знову відчути безпеку. Хоч я й адаптувалася до нової реальності, серце моє завжди з Україною», — поділилась Аліна.

«Я орендую чотирикімнатний будинок за 4 000 злотих (44 тис. грн) на місяць (без комунальних послуг), і живу тут із родиною. Комунальні послуги зазвичай оплачуються окремо: це ще 500−800 злотих (5,4−8,7 тис. грн) на місяць залежно від сезону та споживання», — розповіла дівчина.

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Харчі

Середні витрати на харчі на людину у розрізі місяця складають 600−1 000 злотих (6,5−11 тис. грн). Aшан та Бедронка — популярні мережі супермаркетів. Ціни на базові продукти в Ашані, такі як хліб, молоко, м’ясо, фрукти та овочі, трохи вищі, ніж в інших супермаркетах, але це компенсується асортиментом і якістю продуктів.

Бедронка вважається одним з найдешевших супермаркетів у Польщі. Тут можна знайти широкий вибір продуктів за нижчими цінами, ніж в Ашані.

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Транспортні витрати

Громадський транспорт у Польщі добре розвинений. Середня вартість місячного абонемента на громадський транспорт складає 100−120 злотих (1 100−1 300 грн). Ціни та знижки для дітей, студентів та людей похилого віку є в кожному місті. Вартість залізничних перевезень варіюється залежно від відстані та оператора.

Ціна бензину в Польщі становить 6−7 злотих (65−76 за літр).

Медицина

Медичне обслуговування в Польщі може бути безкоштовним для громадян та резидентів, які мають страховку. Однак приватні візити до лікаря можуть коштувати від 100 до 300 злотих (1 100−3 300 грн). Державне страхування (NFZ) безкоштовне для громадян, які працюють, та резидентів. Вартість приватного страхування варіюється від 100 до 500 злотих (1 100−5 400 грн) на місяць залежно від плану та покриття.

У Польщі діє Національний фонд здоров’я (NFZ), але без страхування доступ до безоплатної медицини обмежений.

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Нагадаємо, українці сплатили найбільше податків у Польщі за 2024 рік. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.

А Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило дані щодо середньої заробітної плати в країні за грудень 2024 року. Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі.

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