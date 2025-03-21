Сироти з України можуть отримати допомогу в Польщі (сума, умови) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сироти з України можуть отримати допомогу в Польщі (сума, умови)

Особисті фінанси
19
Сироти з України можуть отримати допомогу в Польщі (сума, умови)
Сироти з України можуть отримати допомогу в Польщі (сума, умови)
Рішення про запровадження нової допомоги — це крок до більшої фінансової стабільності для людей, які опинилися в складній життєвій ситуації після втрати батьків. Досі пенсія по втраті годувальника ділилася між усіма членами сім’ї, які мали на неї право, що часто означало низькі суми.
Про це повідомляє ukrainianinpoland.pl.
Тепер кожна особа, яка має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, зможе розраховувати на постійну додаткову підтримку.

Сума

Сума 654,48 злотих на місяць підлягатиме щорічній валоризації, тобто буде збільшуватися з часом — так само, як і інші пенсійні виплати та виплати по інвалідності. Це особливо важливо з огляду на зростання вартості життя, що створює все більше навантаження на бюджети домогосподарств.
Читайте також
Хто може розраховувати на нову допомогу
Допомога на дітей-сиріт доступна всім одержувачам сімейної допомоги — незалежно від віку та працевлаштування. Це велика зміна, оскільки допомога буде виплачуватися кожному індивідуально, незалежно від того, чи ділиться пенсія по втраті годувальника між кількома особами.
Крім того, право на надбавку мають особи, які отримують пенсію по втраті годувальника від матері, якщо батько невідомий. Досі такі люди часто отримували менші виплати, оскільки пенсія розраховувалася на основі доходу лише одного з батьків. Тепер ця ситуація повинна покращитися.
Читайте також
Як подати заяву на отримання допомоги
Для того, щоб отримати нову допомогу, необхідно подати відповідну заяву в ZUS або KRUS. Це можна зробити кількома способами
  • особисто в найближчому відділенні;
  • поштою;
  • в електронному вигляді через платформу ePUAP.
Читайте також
До заяви необхідно додати документи, що підтверджують право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника та статус дитини-сироти. Після подачі пакету документів ZUS або KRUS має 30 днів на прийняття рішення. Якщо необхідна додаткова інформація, цей термін може бути продовжений.

Довідка Finance.ua:

  • За офіційними даними МВСіА, станом на грудень 2024 року на території Польщі перебувало понад 1,5 мільйона громадян України, з них майже 980 тисяч воєнних біженців. Однак у відомстві зазначають, що реальна кількість українців у країні є значно меншою.

Замовити швидко медичне страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems