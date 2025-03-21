Сироти з України можуть отримати допомогу в Польщі (сума, умови) — Finance.ua

Сироти з України можуть отримати допомогу в Польщі (сума, умови) Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Сироти з України можуть отримати допомогу в Польщі (сума, умови)

Рішення про запровадження нової допомоги — це крок до більшої фінансової стабільності для людей, які опинилися в складній життєвій ситуації після втрати батьків. Досі пенсія по втраті годувальника ділилася між усіма членами сім’ї, які мали на неї право, що часто означало низькі суми.

Про це повідомляє ukrainianinpoland.pl

Тепер кожна особа, яка має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, зможе розраховувати на постійну додаткову підтримку.

Сума

Сума 654,48 злотих на місяць підлягатиме щорічній валоризації, тобто буде збільшуватися з часом — так само, як і інші пенсійні виплати та виплати по інвалідності. Це особливо важливо з огляду на зростання вартості життя, що створює все більше навантаження на бюджети домогосподарств.

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Хто може розраховувати на нову допомогу

Допомога на дітей-сиріт доступна всім одержувачам сімейної допомоги — незалежно від віку та працевлаштування. Це велика зміна, оскільки допомога буде виплачуватися кожному індивідуально, незалежно від того, чи ділиться пенсія по втраті годувальника між кількома особами.

Крім того, право на надбавку мають особи, які отримують пенсію по втраті годувальника від матері, якщо батько невідомий. Досі такі люди часто отримували менші виплати, оскільки пенсія розраховувалася на основі доходу лише одного з батьків. Тепер ця ситуація повинна покращитися.

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Як подати заяву на отримання допомоги

Для того, щоб отримати нову допомогу, необхідно подати відповідну заяву в ZUS або KRUS. Це можна зробити кількома способами

особисто в найближчому відділенні;

поштою;

в електронному вигляді через платформу ePUAP.

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До заяви необхідно додати документи, що підтверджують право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника та статус дитини-сироти. Після подачі пакету документів ZUS або KRUS має 30 днів на прийняття рішення. Якщо необхідна додаткова інформація, цей термін може бути продовжений.

Довідка Finance.ua:

За офіційними даними МВСіА, станом на грудень 2024 року на території Польщі перебувало понад 1,5 мільйона громадян України, з них майже 980 тисяч воєнних біженців. Однак у відомстві зазначають, що реальна кількість українців у країні є значно меншою.

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