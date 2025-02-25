Яке місто є найкращим для життя в Польщі: хто втратив позиції — Finance.ua

Яке місто є найкращим для життя в Польщі: хто втратив позиції Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Яке місто є найкращим для життя в Польщі: хто втратив позиції

Експерти Business Insider порівняли 16 міст Польщі за трьома ключовими економічними показниками та трьома нефінансовими аспектами.

Найкращим містом для життя в Польщі є Познань.

На другій сходинці опинився Жешув (минулого разу посів 5 місце). Столиця Підкарпаття випередила Гданськ, Катовіце та Лодзь.

Про це пише inpoland.net.pl

Читайте також Яка середня зарплата в Польщі: дані за січень

Що враховували

Під час складання рейтингу враховувалися такі аспекти, як безробіття, середня зарплата, ціни на вторинне житло, доступ до медичних послуг, якість повітря, рівень злочинності. Було порівняно 16 найбільших польських міст.

Рейтинги Вроцлава впали. У нижній частині таблиці також відбулися зміни — Гожув Велькопольський вперше закрив таблицю.

Познань вдруге поспіль займає перше місце в рейтингу, але має найкращий показник лише в одній із шести категорій — тут найнижче безробіття (такий же результат у Катовіце).

Читайте також Як змінились ціни на квартири в Польщі

Цікаво, що за жодним іншим критеріємісто не входить до ТОП-3. Успіх Познані в рейтингу міст є результатом відсутності слабких місць. За всіма проаналізованими аспектами столиця Великопольщі входить до першої дев’ятки. Найбільшими недоліками є доступ до медицини та висока вартість житла.

Героєм цього рейтингу став Жешув. Столиця Підкарпаття відстає від Познані лише на 1 бал. Варто відзначити просування з п’ятої позиції завдяки покращенню рейтингів аж на 7 пунктів. За півроку доступність квартир у Жешуві помітно покращилася, зросла середня заробітна плата, спостерігається невеликий прогрес щодо наявності лікарів та якості повітря.

Читайте також Хто може отримати штрафи за неофіційну роботу в Польщі (розміри)

В третьому місці опинився Гданськ. Це місто є лідером за якістю повітря, а ще поступається лише одному місту за розміром зарплат, мешканці мають відносно легкий доступ до медичної допомоги. Слабкі сторони: дороге житло та висока злочинність.

Хто втратив позиції

Найбільшою втратою позицій відзначився Вроцлав. Столиця Нижньої Сілезії опустилася на дев’яте місце (минулого разу мав 5 місце). Він втратив відразу 5 балів — усе через погіршення якості повітря.

Таким чином Вроцлав зрівнявся в рахунку з Варшавою, яка півроку тому мала таку ж кількість очок. Обидва міста посіли дев’яте місце в рейтингу.

Ще нижче опинився Краків — 12-та позиція. Попри те, що Варшава та Краків є досить популярними серед туристів, вони мають низку недоліків: дороге житло, погану якість повітря та високий рівень злочинності.

Читайте також Що треба знати про свої права при оренді житла в Польщі

Найнижчі в рейтингу

Гожув-Велькопольський виявився антилідером цього рейтингу. В місті є найнижча середня зарплата та найгірший доступ до лікарів серед 16 міст.

Крім того, тут одна з найгірших статистик злочинності (тільки у Катовіце фіксується більше злочинів на тисячу жителів).

Дещо покращив свої позиції Бялисток — в цьому рейтингу він передостанній. Ціни на житло відносно заробітку та безробіття все ще дуже низькі порівняно з іншими містами, але столиця Підляшшя компенсує ці недоліки майже найнижчим рівнем злочинності та майже найкращою якістю повітря (Бялисток займає друге місце в обох категоріях).

В трійку найгірших міст для проживання потрапило Кельце.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.